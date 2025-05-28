Якою буде погода в перший день літа: чи чекати спеки +30 градусів або сильних злив

Уже цієї неділі – літо. Очікується, що перший день червня буде теплим. Втім, без дощів не обійдеться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Дивіться також Чи буде рекордна спека влітку: погода на червень, липень і серпень в Україні

Погода на 1 червня

За прогнозом Кібальчича, у неділю, 1 червня, будуть дощі різної інтенсивності в західних і східних областях, а також у Криму. Тим часом на решті території України без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі температура повітря в межах +8 – +15 градусів, удень +19 – +24 градуси.

До речі, метеоролог писав, що червень в Україні очікується теплим із середньою місячною температурою в межах +18 – +23 градусів, що на 0,5 – 1,8 градуса вище за норму.

Місячна кількість опадів прогнозується в межах норми, подекуди на Заході та Півночі на 20 – 40% менше норми.

"Рекордної спеки в червні не передбачається, але повторюваність небезпечних погодних явищ, таких як сильні зливи, град і шквали, може бути досить високою", – наголосив Кібальчич.

Метеоролог додав, що варто уважно стежити за прогнозами й оперативними штормовими попередженнями від офіційних джерел.