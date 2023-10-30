Нові температурні рекорди: початок листопада в Україні буде аномально теплим

Наприкінці жовтня та в перші дні листопада очікується аномально тепла погода. У частині областей навіть можливі нові рекорди максимальної температури повітря.

Усе через надходження повітряних мас з південних широт. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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В Україні прогнозують аномальне тепло

Синоптик зазначив, що час від часу очікується проходження атмосферних фронтів та баричних улоговин. Тому можуть йти дощі різної інтенсивності, місцями з грозами. Однак, буде аномально тепло.

Наприкінці жовтня та в перші дні листопада очікується аномально тепла погода. У центральних та південних областях можливі нові рекорди максимальної температури повітря,

– підкреслив Кібальчич.

У понеділок, 30 жовтня, дощів не буде. Вітер південно-західний, з поривами 7 – 12 метрів на секунду.

Вночі 7 – 12 градусів, у північних та Харківській областях 2 – 7. Вдень 14 – 19. До речі, на Півдні та Прикарпатті 20 – 23 градуси.

Тепла та суха погода також утримається у вівторок в більшості областей. Тільки ввечері на Закарпатті пройдуть невеликі дощі. Вночі 7 – 12, вдень 15 –20. Однак, у південних, центральних областях та Криму 20 – 25 градусів тепла.

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Яка буде погода в перші дні листопада

Кібальчич зазначив, що у середу, 1 листопада, під впливом Балтійського циклону, вночі на Заході, вдень на більшій частині території України, окрім Сходу, пройдуть дощі. Вдень у південних та центральних областях подекуди з грозами.

Температура повітря вночі 8 – 13 градусів тепла. На Сході 4 – 9. Вдень 13 – 19, у центральних та південних областях 18 – 23,

– спрогнозував Кібальчич.

Додав, що 2 листопада вночі на Сході України, вдень на півдні Одещини пройдуть дощі, місцями з грозами. На решті території вже без істотних опадів. Подекуди можливі тумани. Температура повітря вночі 5 – 10 градусів, вдень 10 – 15, на Півдні до +18.