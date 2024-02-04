Небезпечний вітер, дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 лютого

Погода в Україні в понеділок, 5 лютого, буде хмарною з проясненнями. Майже на всій території України буде сильний вітер.

В Україні оголосили про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий. На Заході та Півдні вдень місцями пориви вітру сягатимуть 25 метрів за секунду.

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Якою буде погода в регіонах України

На всій території України буде хмарно з проясненнями. Вітер буде західний та північно-західний орієнтовно 7 – 12 метрів за секунду.

У всіх регіонах країни, крім Закарпаття, пориви сягатимуть 17 – 22 метрів за секунду. На Заході та Півдні вдень місцями 25 метрів за секунду.

Вночі буде від 4 тепла до 1 градуса морозу, вдень – 2 – 7 градусів тепла. На Закарпатті та на Півдні 6 – 11 градусів тепла.

Синоптики також попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Зокрема, І рівень небезпечності, тобто жовтий.

5 лютого в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 17 – 22 метрів за секунду, на заході та півдні вдень місцями 25 метрів за секунду,

– пояснили синоптики.

У Київській області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Часом може бути дощ та мокрий сніг. Пориви вітру сягатимуть 17 – 22 метри за секунду.

Температура вночі 0 – 5 градусів тепла, вдень 2 – 7 градуси тепла. У Києві вночі 1 – 3 градуси тепла, вдень 4 – 6 градусів тепла,

– розповіли в Укргідрометцентрі.

Там пояснили, що погода може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Якою буде погода в містах України

Київ – +4...+6

Ужгород – +9..+11

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5..+7

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +4...+6

Рівне – +3...+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +4...+6

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +3...+5

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Прогноз погоди на 5 лютого / Фото Укргідрометцентр