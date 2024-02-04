Небезпечний вітер, дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в понеділок, 5 лютого, буде хмарною з проясненнями. Майже на всій території України буде сильний вітер.
В Україні оголосили про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий. На Заході та Півдні вдень місцями пориви вітру сягатимуть 25 метрів за секунду.
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Якою буде погода в регіонах України
На всій території України буде хмарно з проясненнями. Вітер буде західний та північно-західний орієнтовно 7 – 12 метрів за секунду.
У всіх регіонах країни, крім Закарпаття, пориви сягатимуть 17 – 22 метрів за секунду. На Заході та Півдні вдень місцями 25 метрів за секунду.
Вночі буде від 4 тепла до 1 градуса морозу, вдень – 2 – 7 градусів тепла. На Закарпатті та на Півдні 6 – 11 градусів тепла.
Синоптики також попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Зокрема, І рівень небезпечності, тобто жовтий.
5 лютого в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 17 – 22 метрів за секунду, на заході та півдні вдень місцями 25 метрів за секунду,
– пояснили синоптики.
У Київській області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Часом може бути дощ та мокрий сніг. Пориви вітру сягатимуть 17 – 22 метри за секунду.
Температура вночі 0 – 5 градусів тепла, вдень 2 – 7 градуси тепла. У Києві вночі 1 – 3 градуси тепла, вдень 4 – 6 градусів тепла,
– розповіли в Укргідрометцентрі.
Там пояснили, що погода може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Якою буде погода в містах України
- Київ – +4...+6
- Ужгород – +9..+11
- Львів – +5...+7
- Івано-Франківськ – +5...+7
- Тернопіль – +5..+7
- Чернівці – +5...+7
- Хмельницький – +4...+6
- Луцьк – +4...+6
- Рівне – +3...+5
- Житомир – +3...+5
- Вінниця – +4...+6
- Одеса – +10...+12
- Миколаїв – +7...+9
- Херсон – +7...+9
- Сімферополь – +8...+10
- Кропивницький – +4...+6
- Черкаси – +4...+6
- Чернігів – +3...+5
- Суми – +2...+4
- Полтава – +3...+5
- Дніпро – +4...+6
- Запоріжжя – +6...+8
- Донецьк – +3...+5
- Луганськ – +2...+4
- Харків – +2...+4
Прогноз погоди на 5 лютого / Фото Укргідрометцентр