До +27 градусів тепла, але з дощами й грозами: якою буде погода 21 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у вівторок, 21 травня, буде теплою, однак частину областей знову накриють опади. Так, у деяких регіонах прогнозують короткочасні дощі, місцями з грозами.
Так, пам'ятати про парасольки варто жителям західних, а також Чернігівської, Сумської, Харківської та Полтавської областей. В інших областях синоптики прогнозують теплу й суху погоду.
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Прогноз погоди на 21 травня
У вівторок, 21 травня, синоптики прогнозують на більшості територій суху й теплу погоду з мінливою хмарністю. Дощитиме лише у західних й північно-східних областях, однак дощу будуть невеликими й короткочасними. Втім, синоптики попереджають, що можуть бути грози.
Вітер прогнозують південний та південно-східний, від 5 до 10 метрів за секунду.
Вночі температура повітря сягатиме +9...+14 градусів тепла. Вдень 21 травня стовпчики термометрів покажуть від +22 до +27 градусів тепла.
Водночас через потепління майже на всій території країни синоптики попереджають про пожежну небезпеку. Тому варто бути вкрай обережними.
Пожежна небезпека 21 травня 2024 року / Карта Укргідрометцентру
Погода в Києві
У вівторок, 21 травня, у Києві та області опадів не прогнозують. Погода буде з мінливою хмарністю. Вітер, як і на решті територій, південний, південносхідний – 5 – 10 метрів за секунду.
На Київщині вночі буде від +9 до +14 градусів тепла, а вдень – +22...+27 градусів. У столиці вночі буде тепліше – від +12 до +14 градусів, а вдень – близько +25 градусів.
Температура в різних містах України
- Київ – +24...+26,
- Ужгород – +25...+27,
- Львів – +25...+27,
- Івано-Франківськ – +24...+26,
- Тернопіль – +25...+27,
- Чернівці – +24...+26,
- Хмельницький – +25...+27,
- Луцьк – +25...+27,
- Рівне – +25...+27,
- Житомир – +24...+26,
- Вінниця – +25...+27,
- Одеса – +23...+25,
- Миколаїв – +25...+27,
- Херсон – +24...+26,
- Сімферополь – +24...+26,
- Кропивницький – +24...+26,
- Черкаси – +24...+26,
- Чернігів – +24...+26,
- Суми – +23...+25,
- Полтава – +24...+26,
- Дніпро – +24...+26,
- Запоріжжя – +24...+26,
- Донецьк – +24...+26,
- Луганськ – +25...+27,
- Харків – +24...+26.
Прогноз погоди в Україні на 21 травня 2024 року / Карта Укргідрометцентру