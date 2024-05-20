До +27 градусів тепла, але з дощами й грозами: якою буде погода 21 травня

20 травня 2024, 14:39
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у вівторок, 21 травня, буде теплою, однак частину областей знову накриють опади. Так, у деяких регіонах прогнозують короткочасні дощі, місцями з грозами.

Так, пам'ятати про парасольки варто жителям західних, а також Чернігівської, Сумської, Харківської та Полтавської областей. В інших областях синоптики прогнозують теплу й суху погоду.

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Прогноз погоди на 21 травня

У вівторок, 21 травня, синоптики прогнозують на більшості територій суху й теплу погоду з мінливою хмарністю. Дощитиме лише у західних й північно-східних областях, однак дощу будуть невеликими й короткочасними. Втім, синоптики попереджають, що можуть бути грози.

Вітер прогнозують південний та південно-східний, від 5 до 10 метрів за секунду. 

Вночі температура повітря сягатиме +9...+14 градусів тепла. Вдень 21 травня стовпчики термометрів покажуть від +22 до +27 градусів тепла.

Водночас через потепління майже на всій території країни синоптики попереджають про пожежну небезпеку. Тому варто бути вкрай обережними.


Пожежна небезпека 21 травня 2024 року / Карта Укргідрометцентру

Погода в Києві

У вівторок, 21 травня, у Києві та області опадів не прогнозують. Погода буде з мінливою хмарністю. Вітер, як і на решті територій, південний, південносхідний – 5 – 10 метрів за секунду. 

На Київщині вночі буде від +9 до +14 градусів тепла, а вдень – +22...+27 градусів. У столиці вночі буде тепліше – від +12 до +14 градусів, а вдень – близько +25 градусів.

Температура в різних містах України

  • Київ – +24...+26,
  • Ужгород – +25...+27,
  • Львів – +25...+27,
  • Івано-Франківськ – +24...+26,
  • Тернопіль – +25...+27,
  • Чернівці – +24...+26,
  • Хмельницький – +25...+27,
  • Луцьк – +25...+27,
  • Рівне – +25...+27,
  • Житомир – +24...+26,
  • Вінниця – +25...+27,
  • Одеса – +23...+25,
  • Миколаїв – +25...+27,
  • Херсон – +24...+26,
  • Сімферополь – +24...+26,
  • Кропивницький – +24...+26,
  • Черкаси – +24...+26,
  • Чернігів – +24...+26,
  • Суми – +23...+25,
  • Полтава – +24...+26,
  • Дніпро – +24...+26,
  • Запоріжжя – +24...+26,
  • Донецьк – +24...+26,
  • Луганськ – +25...+27,
  • Харків – +24...+26.


Прогноз погоди в Україні на 21 травня 2024 року / Карта Укргідрометцентру

Автор: Анжеліка Байбак