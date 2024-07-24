Дощі, град, сильний вітер та грози у низці областей: прогноз погоди в Україні на 25 липня
Джерело:Укргідрометцентр
У четвер, 25 липня, у частині областей очікуються дощі з грозами. Також синоптики попереджають про сильні шквали вітру, а подекуди буде навіть град.
Водночас в Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, синоптики зазначаються, що вдень 24 липня, а також впродовж 25 липня у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях будуть грози, в окремих районах вируватимуть шквали вітру та град, тому там оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
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Якою буде погода в Україні 25 липня
За даними синоптиків, у західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Одеській та Миколаївській областях небо буде хмарним з проясненнями. Мешканців вищезгаданих регіонів очікують короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
На заході країни місцями спостерігатимуться значні дощі. Для іншої частини території обіцяють мінливу хмарність та відсутність опадів. Вітер, згідно з прогнозами, рухатиметься переважно у східному напрямку, у західних областях – північно-західному. Швидкість сягатиме близько 3 – 8 метрів за секунду.
Температура у південній частині вночі 18 – 23 градусів, вдень 27 – 32 градуси; на решті території вночі 13 – 18 градусів, вдень 25 – 30 градуси, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 19 – 24 градуси (в Карпатах вночі 9 – 14 градусів, вдень 14 – 19 градусів),
– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Попередження про пожежу небезпеку
За даними синоптиків, протягом 24 – 27 липня у східних, центральних, більшості північних та південних областей, зокрема 24 липня й у Тернопільській та Волинській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Тож радимо поводитися обережно.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +26...+28
- Ужгород – +22...+24
- Львів – +19...+21
- Івано-Франківськ – +20...+22
- Тернопіль – +20...+22
- Чернівці – +22...+24
- Хмельницький – +21…+23
- Луцьк – +20...+22
- Рівне – +19...+21
- Житомир – +23...+25
- Вінниця – +23...+25
- Одеса – +25...+27
- Миколаїв – +29...+31
- Херсон – +29...+31
- Сімферополь – +28...+30
- Кропивницький – +28...+30
- Черкаси – +27...+29
- Чернігів – +27...+29
- Суми – +28...+30
- Полтава – +27...+29
- Дніпро – +27...+29
- Запоріжжя – +28...+30
- Донецьк – +27...+29
- Луганськ – +26...+28
- Харків – +27...+29.