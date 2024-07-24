Дощі, град, сильний вітер та грози у низці областей: прогноз погоди в Україні на 25 липня

24 липня 2024, 15:34
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Джерело:

Укргідрометцентр

У четвер, 25 липня, у частині областей очікуються дощі з грозами. Також синоптики попереджають про сильні шквали вітру, а подекуди буде навіть град.

Водночас в Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, синоптики зазначаються, що вдень 24 липня, а також впродовж 25 липня у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях будуть грози, в окремих районах вируватимуть шквали вітру та град, тому там оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

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Якою буде погода в Україні 25 липня

За даними синоптиків, у західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Одеській та Миколаївській областях небо буде хмарним з проясненнями. Мешканців вищезгаданих регіонів очікують короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

На заході країни місцями спостерігатимуться значні дощі. Для іншої частини території обіцяють мінливу хмарність та відсутність опадів. Вітер, згідно з прогнозами, рухатиметься переважно у східному напрямку, у західних областях – північно-західному. Швидкість сягатиме близько 3 – 8 метрів за секунду.

Температура у південній частині вночі 18 – 23 градусів, вдень 27 – 32 градуси; на решті території вночі 13 – 18 градусів, вдень 25 – 30 градуси, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 19 – 24 градуси (в Карпатах вночі 9 – 14 градусів, вдень 14 – 19 градусів),
– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Попередження про пожежу небезпеку

За даними синоптиків, протягом 24 – 27 липня у східних, центральних, більшості північних та південних областей, зокрема 24 липня й у Тернопільській та Волинській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тож радимо поводитися обережно.

Температура в обласних центрах України

  • Київ – +26...+28
  • Ужгород – +22...+24
  • Львів – +19...+21
  • Івано-Франківськ – +20...+22
  • Тернопіль – +20...+22
  • Чернівці – +22...+24
  • Хмельницький – +21…+23
  • Луцьк – +20...+22
  • Рівне – +19...+21
  • Житомир – +23...+25
  • Вінниця – +23...+25
  • Одеса – +25...+27
  • Миколаїв – +29...+31
  • Херсон – +29...+31
  • Сімферополь – +28...+30
  • Кропивницький – +28...+30
  • Черкаси – +27...+29
  • Чернігів – +27...+29
  • Суми – +28...+30
  • Полтава – +27...+29
  • Дніпро – +27...+29
  • Запоріжжя – +28...+30
  • Донецьк – +27...+29
  • Луганськ – +26...+28
  • Харків – +27...+29.


Прогноз погоди в Україні 25 липня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Маргарита Волошина