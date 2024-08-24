Де знову буде сильна спека: прогноз погоди на 25 серпня

24 серпня 2024, 14:53
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Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у неділю, 25 серпня, в Україні буде спекотною. Жодних опадів не очікується.

В яких областях знову буде сильна спека, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

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Прогноз погоди 

У неділю, 25 серпня, в Україні буде невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, східний, 5 – 10 метрів на секунду. У південно-східній частині вдень подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

У західних і північних областях вночі +12 – +17 градусів, вдень +29 – +34, на високогір'ї Карпат +25 – +30.

На решті території вночі +16 – +21. Вдень знову сильна спека, зокрема, +35 – +37 градусів.

Погода на 25 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +31 – +33
  • Ужгород +31 – +33
  • Львів +30 – +32
  • Івано-Франківськ +30 – +32
  • Тернопіль +30 – +32
  • Чернівці +30 – +32
  • Хмельницький +30 – +32
  • Луцьк +30 – +32
  • Рівне +30 – +32
  • Житомир +31 – +33
  • Вінниця +32 – +34
  • Одеса +30 – +32
  • Миколаїв +34 – +36
  • Херсон +34 – +36
  • Сімферополь +32 – +34
  • Кропивницький +33 – +35
  • Черкаси +32 – +34
  • Чернігів +30 – +32
  • Суми +31 – +33
  • Полтава +33 – +35
  • Дніпро +33 – +35
  • Запоріжжя +34 – +36
  • Донецьк +33 – +35
  • Луганськ +32 – +34
  • Харків +32 – +34