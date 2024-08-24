Де знову буде сильна спека: прогноз погоди на 25 серпня
24 серпня 2024, 14:53Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у неділю, 25 серпня, в Україні буде спекотною. Жодних опадів не очікується.
В яких областях знову буде сильна спека, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.
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Прогноз погоди
У неділю, 25 серпня, в Україні буде невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, східний, 5 – 10 метрів на секунду. У південно-східній частині вдень подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
У західних і північних областях вночі +12 – +17 градусів, вдень +29 – +34, на високогір'ї Карпат +25 – +30.
На решті території вночі +16 – +21. Вдень знову сильна спека, зокрема, +35 – +37 градусів.
Температура у великих містах
- Київ +31 – +33
- Ужгород +31 – +33
- Львів +30 – +32
- Івано-Франківськ +30 – +32
- Тернопіль +30 – +32
- Чернівці +30 – +32
- Хмельницький +30 – +32
- Луцьк +30 – +32
- Рівне +30 – +32
- Житомир +31 – +33
- Вінниця +32 – +34
- Одеса +30 – +32
- Миколаїв +34 – +36
- Херсон +34 – +36
- Сімферополь +32 – +34
- Кропивницький +33 – +35
- Черкаси +32 – +34
- Чернігів +30 – +32
- Суми +31 – +33
- Полтава +33 – +35
- Дніпро +33 – +35
- Запоріжжя +34 – +36
- Донецьк +33 – +35
- Луганськ +32 – +34
- Харків +32 – +34