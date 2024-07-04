Грози, град і шквали знову накриють частину областей

У п'ятницю частину України знову накриє негода. Очікуються грози, град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження. Де саме будуть опади, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Сильні грозові зливи: де буде найбільше опадів у липні

Прогноз погоди на 5 липня

Синоптики прогнозували, що вдень 5 липня в більшості районів Лівобережжя грози. Окрім того, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.

Дізнайтеся також Чи відступить негода до вихідних: скільки ще будуть дощі та грози в Україні

Де буде негода 5 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво Сильна спека надовго не затримається: коли по всій Україні знову похолодає

Яка буде погода в найближчі три доби