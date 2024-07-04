Грози, град і шквали знову накриють частину областей
4 липня 2024, 20:00Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
У п'ятницю частину України знову накриє негода. Очікуються грози, град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.
Укргідрометцентр оголосив штормове попередження. Де саме будуть опади, передає 24 Канал.
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Прогноз погоди на 5 липня
Синоптики прогнозували, що вдень 5 липня в більшості районів Лівобережжя грози. Окрім того, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.
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Де буде негода 5 липня / Скриншот з Укргідрометцентру
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Яка буде погода в найближчі три доби
- Синоптики писали, що 5 липня вночі в Україні, крім Сходу та Південного Сходу, місцями невеликий дощ. Вдень на Лівобережжі та в Криму короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.
- Температура у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі +13 – +18 градусів, вдень +22 – +27. На решті території України вночі +18 – +23, вдень +28 – +33, на Сході подекуди сильна спека +35 – +37 градусів.
- У вихідні в Україні без опадів, тільки в східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
- Вночі +12 – +17, вдень +24 – +29. На Півдні та Сході вночі +17 – +23, вдень +30 – +35 градусів.
- Вітер буде північно-західний з переходом на північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.