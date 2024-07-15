В яких областях буде екстремальна спека, а де – сильні зливи, грози й град

Цього тижня в більшості областей утримається екстремально спекотна погода. Втім, подекуди пройдуть зливи та грози.

Де й коли саме чекати опадів протягом 15 – 21 липня, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Прогноз погоди на тиждень

Експерт розповів, що внаслідок встановлення над Україною, так званого "теплового купола", упродовж найближчих днів очікується екстремально висока температура повітря.

У центральних, південних та східних регіонах денні показники можуть досягти позначок +40 – +42, що на рівні абсолютних рекордів країни. Кількість опадів очікується незначною і випадатимуть вони вкрай нерівномірно територією. У лісових екосистемах збережеться дуже високий рівень пожежної небезпеки,

– наголосив Ігор Кібальчич.

Зазначив, що у понеділок, 15 липня, подекуди на крайньому Заході, вдень також на Півночі локальні короткочасні дощі із грозами, можливі шквали 15 – 20 метрів на секунду. На решті території країни буде сухо та спекотно. Вдень +33 – +38, втім, у центральних і південних регіонах +36 – +41.

У вівторок вночі у північно-західній половині, вдень місцями у північних і центральних областях короткочасні грозові дощі, місцями град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +19 – +24, вдень +33 – +38, але в центральних та південних областях вночі +22 – +27, вдень +37 – +42.

У середу, 17 липня, вночі буде без істотних опадів. Вдень у західних, центральних і подекуди південних областях пройдуть локальні грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 17 – 22 метрів на секунду. Вночі +19 – +24, вдень +33 – +39. У центральних та південних областях вночі +22 – +27, вдень +37 – +42.

Далі, у четвер, вночі у західних та північних, вдень у центральних та південних областях короткочасні дощі та грози. Також день місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 метрів на секунду. Температура вночі +17 – +22, вдень +28 – +33. Однак, у центральних, південних та східних областях вночі +22 – +27, вдень +37 – +42 градуси.

У п'ятницю, 19 липня, переважно без опадів. Тільки вдень у Карпатах та на Прикарпатті грозові дощі. Вночі +17 – +22, вдень +28 – +33. У південних і південно-східних областях вночі +20 – +25, вдень +33 – +38.

У суботу також переважно без опадів. Лише вдень на Заході місцями пройдуть дощі з грозами. Температура вночі +16 – +21, вдень +29 – +34, втім, на Півдні до +37 градусів.

В останній день тижня, 21 липня, нестійка погода з локальними дощами збережеться в західних областях. На решті України – без опадів. Вночі +18 – +23, вдень +33 – +38 градусів.