Спека знову посилиться: коли пригріє майже до +40 градусів

Уже незабаром в Україні знову очікується посилення спеки. Максимальна температура може сягнути майже до +40 градусів.

З яких областей почнеться спека, коли чекати підвищення температури, раніше спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Коли посилиться спека

Кібальчич писав, що в першій декаді очікується розвиток малорухомого субтропічного висотного гребеня з Північної Африки у бік Центральної та Південної Європи. Водночас на північному заході Європи, над районами Ісландії та північно-східною частиною Європи розташовуватиметься область зниженого геопотенціалу та циклонічна діяльність.

Є висока ймовірність надходження тропічного африканського повітря в північні широти. Це призведе до нової хвилі спеки в багатьох європейських країнах.

Очікується, що пік спекотної погоди у центральній та південній Європі припаде на 5 – 15 серпня. У цей період максимальні добові температури можуть досягати місцями +40 градусів і вище,

– зазначив синоптик.

Водночас наголосив, що на тлі спеки очікуються також епізоди небезпечних конвективних явищ. Зокрема, сильні зливи, руйнівні шквали та великий град (в основному це стосуватиметься Італії, Німеччини та деяких країн центральної Європи).

Поступово субтропічний гребінь і пов'язана з ним аномально спекотна погода просуватиметься у східному напрямку.

Тому західні та південні області України зустрінуть спекотну погоду першими, де фіксуватимуться максимальні показники температури +34 – +38 градусів,

– спрогнозував експерт.

Додав, що вже у другій половині місяця очікується поступове зниження температури, на що впливатиме одразу кілька факторів, – зменшення тривалості світлового дня та висоти сонця, перебудова синоптичних процесів на більш зональний характер, збільшення хмарності.

Тому основна частина дощів випадатиме у другій і третій декаді серпня. Але з урахуванням підвищеного атмосферного тиску і пригніченої циклонічною діяльністю кількість опадів по всій Україні прогнозується невеликою і може становити лише 30 – 60% від кліматичної норми, що відповідає приблизно 15 – 40 міліметрам,

– зазначив Кібальчич.

Наголосив, що подібна тенденція вкрай негативно позначиться на стані рослинності в багатьох областях, а також призведе до подальшого зниження рівня річок переважно на Лівобережжі. Збережеться надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки (крім західних областей).

Загалом температура повітря протягом серпня розподілиться таким чином, що в першій декаді найспекотніша погода встановиться у західних і південних регіонах. У другій – спека пошириться на більшу частину території України.

У третій декаді відбудеться зниження температури, починаючи із західних та північних областей,

– спрогнозував синоптик.

Додав, що в середньому за серпень температура очікується на 2 – 2,5 градуса вищою за норму. Вона коливатиметься по країні в межах +22 – +26. Однак, у Карпатах буде на кілька градусів прохолодніше.