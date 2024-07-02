Різниця майже 20 градусів: в яких областях буде сильна спека, а де – знову прохолода

На початку липня погода неабияк здивує. Поки в частині областей вдень пригріє до +39 градусів, в інших – похолодає до +20.

Яким буде перший тиждень липня, де чекати сильної спеки, а в яких областях – прохолоди, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Погода на тиждень

Експерт пояснив, що внаслідок надходження спекотної повітряної маси африканського походження на тлі висотного антициклону, у більшості областей України очікується період аномальної спеки. Вдень на Півдні та Сході подекуди до +39 градусів.

Тим часом на Заході та подекуди Півночі атмосферні фронти призведуть до випадання короткочасних дощів із грозами та зниження температури.

І якщо вдень понеділка по всій Україні +30 – +35 градусів, а на Півдні навіть +37, то вже 2 липня на Заході тільки +20 – +25 градусів.

У середу, 3 липня, температура повітря вночі +15 – +20, вдень у західних і північних областях +20 – +25 градусів, на решті країни +33 – +39,

– зазначив Ігор Кібальчич.

Втім, уже з четверга на Заході та Півночі знову потеплішає. Так, вдень 4 червня вже +23 – +28 градусів. Тим часом у центральних, південних і східних регіонах вночі +18 – +23, вдень +33 – +39 градусів.

У п'ятницю, 5 липня, вночі в Україні +15 – +20 градусів, вдень +23 – +28. Тільки в центральних, південних і східних областях +29 – +34.

У суботу температура повітря вночі +13 – +18, вдень +27 – +32. У неділю, 7 липня, вночі +14 – +19, вдень +23 – +28 градусів.

До речі, синоптик писав, що очікувані показники середньомісячної температури повітря в липні Україні будуть перевищувати багаторічну норму в середньому на 2,0 – 3,5 градуса, з максимальними відхиленнями в південних і східних регіонах.

На Заході та Півночі середня температура за місяць становитиме близько +21 – +23 градуси, у Карпатському регіоні +17 – +19. Тим часом у центральних, південних і східних областях +24 – +27, що може бути на рівні рекордних показників для окремих пунктів.