Чи буде сніг і мороз на Різдво: якої погоди чекати в Україні 24 і 25 грудня

Уже наступного тижня українці відзначатимуть Різдво. Минулого року сильних снігопадів і лютих морозів 24 і 25 грудня не було.

Якої погоди чекати на Святвечір і Різдво 2024, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на Різдво 2024

За орієнтовним прогнозом на картах, 24 грудня опади очікуються в більшості областей, окрім Сходу та Південного Сходу. На Заході – мокрий сніг; у центральних регіонах – вночі дощі з мокрим снігом, вдень лише дощ; на Півдні – дощі.

Зауважимо, значних морозів, ймовірно, не буде. Так, найпрохолодніше вночі у Києві, – -1 – -3 градуси. У частині західних областей до -1 градуса. Тим часом в інших навіть у темну пору доби очікуються хоч і невеликі, але плюси. Вдень на Півдні та крайньому Сході навіть може бути до +8 градусів.

Погода на Святвечір / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, офіційних прогнозів на Різдво поки немає. Втім, у понеділок, в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру зазначала, що на початку наступного тижня у нас можуть бути атмосферні процеси з північного заходу. У принципі, вони будуть утримуватися аж до кінця місяця.

В основному такі повітряні потоки будуть, сказала Наталія Птуха. Водночас зауважила, очікується чергування: пройде атмосферний фронт, потім знову може бути поле підвищеного тиску і без опадів.

Чи буде сніговий покрив на, дуже залежить від температури.

Це дуже складно для прогнозування. Якщо температура буде трохи нижче за 0, навіть на 2 градуси опуститься, уже буде і сніг, і сніговий покрив. А якщо вище – усе буде падати й одразу танути,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Втім, різка зміна погоди в Україні поки не очікується. Наталія Птуха зауважила, що в принципі, дуже схожий процес, як ось зараз: то атмосферний фронт зі змішаною фазою опадів, то потім знову певне припинення опадів і трошечки прохолодніші ночі з причини прояснень.

Також синоптикиня зазначала, температура близько нуля градусів, може, трошечки вище, – невеликий плюс. Тобто якихось особливих коливань немає.

"Ми бачимо, що цього тижня тенденція – плюсова температура, а наступного якраз-таки буде десь близько 0 градусів", – сказала Птуха.