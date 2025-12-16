Нічні морози та тумани будуть у частині областей: прогноз погоди на 17 грудня

Погода в Україні у середу, 17 грудня, буде хмарною з проясненнями та загалом спокійною через поле високого атмосферного тиску. Подекуди спостерігатиметься туман, також варто очікувати нічні морози.

Істотних опадів протягом доби не передбачається. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, через слабкий вітер з південних напрямків, який приноситиме тепле повітря вночі та вранці у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях очікується виникнення туману.

Температура уночі коливатиметься у межах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень буде від 2 до 7 градусів тепла. Для Закарпаття, Прикарпаття та крайнього півдня прогнозують від 6 до 12 градусів тепла.

На Лівобережжі, згідно з оприлюдненою інформацією, очікується від 0 до 5 градусів тепла.

Яка температура повітря буде у великих містах?

Київ +3…+5;

Ужгород +7...+9;

Львів +6...+8;

Івано-Франківськ +6...+8;

Тернопіль +4...+6;

Чернівці +6...+8;

Хмельницький +4...+6;

Луцьк +4...+6;

Рівне +4...+6;

Житомир +4...+6;

Вінниця +4...+6;

Одеса +9...+11;

Миколаїв +8...+10;

Херсон +4...+6;

Сімферополь +8...+10;

Кропивницький +4...+6;

Черкаси +4...+6;

Чернігів +2…+4;

Суми +2…+4;

Полтава +2…+4;

Дніпро +3...+5;

Запоріжжя +4…+6;

Донецьк +2…+4;

Луганськ +1…+3;

Харків +2…+4.



Прогноз погоди в Україні на 17 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що чекати від погоди й коли?