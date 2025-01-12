Аномальний січень: тепло ще затримається, чи прийде різке похолодання

Минула вже майже половина зими. Втім, сильних морозів, навіть до -20 градусів, в Україні ще не було. Погода продовжує дивувати аномальним теплом.

Чи буде різке похолодання вже найближчими днями, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Синоптики зробили прогноз на найближчі три доби. Зокрема, зазначили, що 12 січня в західних, вдень і в північних та більшості центральних областей буде невеликий сніг, мокрий сніг. У Карпатах вночі помірні опади.

На Південному Сході мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу. На решті території істотні опади не очікуються.

13 – 14 січня вже переважно без опадів. Тільки вночі понеділка подекуди слабкий сніг.

Температура вночі -1 – -8 градусів (13 січня на Півдні близько 0 градусів), вдень від -3 до +3 градусів, 12 – 13 січня в південній частині 0 – +6 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, з 15 січня морози можуть дещо послабитися. За попередніми прогнозами на картах, вночі 16 січня лише -1 – -4 градуси. Вдень майже всюди плюсова температура. Однак, понад +3 поки не очікується.

Орієнтовний прогноз на 16 січня / Скриншот з Укргідрометцентру