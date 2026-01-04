Зима щедра на сніг: де в Україні кучугури "зростуть" до 40 сантиметрів

У кінці першої декади січня в Україні передбачають снігопади. Це означає, що в кількох областях сніговий покрив значно збільшиться. Попередні прогнози розповідають, де саме.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інформацію з порталу Ventusky. Сувора зимова погода поки що не відступатиме.

Де випаде багато снігу найближчим часом?

Снігопади в Україні ще триватимуть протягом наступного тижня, а тому шар снігового покриву подекуди "зросте" до 40 сантиметрів. Водночас Україну накриють морози, в деяких регіонах стовпчики термометрів термометр показуватимуть до 9 градусів з позначкою мінус.

Варто зазначити! На Ventusky дані оновлюють регулярно, тому прогноз щодо снігу лише попередній.

Так вже 9 січня кілька областей України будуть значно більш засніженими, ніж всі інші. Прогнозується, що шар снігу на Сумщині досягатиме майже 38 сантиметрів. Там також буде дискомфортно через сильні морози. Наприкінці наступного тижня денна температура повітря може сягати -9 градусів.

Загалом у переважній більшості областей на Заході, Півночі, Сході та в Центрі синоптики очікують снігопади та мороз протягом першої декади січня.



Частину України накриють снігопади наступного тижня / Скриншот

Яка погода прогнозується найближчим часом?