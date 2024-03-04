До України йде похолодання: синоптик назвав дату

Уже цього тижня в Україні знову похолодає. Очікується знищення температури на 6 – 10 градусів.

Про це повідомив Ігор кібальчич. Синоптик назвав дату похолодання, передає 24 Канал.

До речі -10 градусів: в яких областях ще буде значний мороз

Коли посиляться морози

Різкого похолодання в Україні не буде. Температура знизиться поступово.

Кібальчич писав, що на початку тижня продовжиться вплив антициклонального типу атмосферної циркуляції. Втім, на тлі надходження холодного повітря з північних регіонів Європи, вже у другій половині очікується зниження температури на 6 – 10 градусів у всіх областях.

На півночі Лівобережжя вночі морози подекуди зміцніють до 5 – 10 градусів. Вдень очікується близько 0.

У четвер, 7 березня, в Україні суттєвих опадів не передбачається, лише вночі у Криму та на крайньому сході можливий невеликий мокрий сніг. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5 морозу, вдень 3 – 8 тепла. У північно-східних областях вночі 5 – 10 морозу, вдень близько 0,

– спрогнозував синоптик.

Додав, що вночі п'ятниці від 1 до 6 градусів морозу, вдень 3 – 8 тепла. Втім, на Сході й Півночі ще 4 – 9 морозу вночі, вдень від 2 морозу до 3 тепла.

У суботу, 9 березня, вночі в україні 1 – 6 морозу, на Сході до -10. вдень 3 – 8 тепла, а на Заході до +12.

Вночі неділі вже 0 – 5 морозу, вдень 4 – 9. У західних областях пригріє до +13 градусів.