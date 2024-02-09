Дороги покриє ожеледиця, буде мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 10 лютого

Погода в Україні в суботу, 10 лютого, буде хмарною з проясненнями. У десяти областях України оголосили про небезпеку.

Подекуди на Заході, Півночі та Сході 10 лютого оголосили про перший рівень небезпечності, тобто жовтий. Там буде ожеледь, на дорогах – ожеледиця.

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Якою буде погода в регіонах України

Погода у всіх областях України буде хмарною з проясненнями. Подекуди прогнозують опади. Зокрема:

у Карпатах та на Закарпатті значний дощ;

у північно-східних, вночі також у Черкаській, Київській та Житомирській областях – сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу;

на Півдні – без опадів.

Синоптики прогнозують вітер південних напрямків, 7 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі у північній, східній частинах, на Полтавщині та Черкащині від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу (на Сумщині та Чернігівщині 3 – 8 градусів морозу), на решті території – 3 – 8 градусів тепла. Вдень у північно-східних областях близько нуля, у Київській та Житомирській областях 1 – 6 градус тепла, на решті території – 7 – 12, на Закарпатті, Півдні Одещини та в Криму – до 16 градусів тепла,

– розповіли синоптики.

Вони також зауважили, що подекуди оголосили про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий. Зокрема:

в Карпатах та на Закарпатті значний дощ;

вночі та вранці в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, а також в Житомирській, Київській та Черкаській областях – ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях,

– попередили в Укргідрометцентрі.

Погода у Київській області 10 лютого буде також хмарною з проясненнями.

"Мокрий сніг з переходом в дощ; вночі та вранці ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду", – розповіли синоптики.

Окрім того, температура вночі сягатиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень – 1 – 6 градусів тепла.

У Києві вночі 0 – 2 градусів морозу, вдень 1 – 3 градуси тепла,

– розповіли синоптики.

Вони зауважили, що вночі та вранці буде ожеледь, на дорогах ожеледиця.



Небезпечна погода 10 лютого 2024 року / Фото Укргідрометцентру

Якою буде погода в містах України

Київ – +1…+3

Ужгород – +12…+14

Львів – +9…11

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +9…11

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7…+9

Житомир – +4…+6

Вінниця – +10…+12

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +10…+12

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +8…+10

Чернігів – 0…+2

Суми – -1…+1

Полтава – +1…+3

Дніпро – +8…+10

Запоріжжя – +10…+12

Донецьк – +3…+5

Луганськ – -1…+1

Харків – -1...+1

Погода 10 лютого / Фото Укргідрометцентру