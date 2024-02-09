Дороги покриє ожеледиця, буде мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 10 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в суботу, 10 лютого, буде хмарною з проясненнями. У десяти областях України оголосили про небезпеку.
Подекуди на Заході, Півночі та Сході 10 лютого оголосили про перший рівень небезпечності, тобто жовтий. Там буде ожеледь, на дорогах – ожеледиця.
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Якою буде погода в регіонах України
Погода у всіх областях України буде хмарною з проясненнями. Подекуди прогнозують опади. Зокрема:
- у Карпатах та на Закарпатті значний дощ;
- у північно-східних, вночі також у Черкаській, Київській та Житомирській областях – сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу;
- на Півдні – без опадів.
Синоптики прогнозують вітер південних напрямків, 7 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі у північній, східній частинах, на Полтавщині та Черкащині від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу (на Сумщині та Чернігівщині 3 – 8 градусів морозу), на решті території – 3 – 8 градусів тепла. Вдень у північно-східних областях близько нуля, у Київській та Житомирській областях 1 – 6 градус тепла, на решті території – 7 – 12, на Закарпатті, Півдні Одещини та в Криму – до 16 градусів тепла,
– розповіли синоптики.
Вони також зауважили, що подекуди оголосили про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий. Зокрема:
- в Карпатах та на Закарпатті значний дощ;
- вночі та вранці в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, а також в Житомирській, Київській та Черкаській областях – ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях,
– попередили в Укргідрометцентрі.
Погода у Київській області 10 лютого буде також хмарною з проясненнями.
"Мокрий сніг з переходом в дощ; вночі та вранці ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду", – розповіли синоптики.
Окрім того, температура вночі сягатиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень – 1 – 6 градусів тепла.
У Києві вночі 0 – 2 градусів морозу, вдень 1 – 3 градуси тепла,
– розповіли синоптики.
Вони зауважили, що вночі та вранці буде ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Небезпечна погода 10 лютого 2024 року / Фото Укргідрометцентру
Якою буде погода в містах України
- Київ – +1…+3
- Ужгород – +12…+14
- Львів – +9…11
- Івано-Франківськ – +10…+12
- Тернопіль – +9…11
- Чернівці – +10…+12
- Хмельницький – +9…+11
- Луцьк – +7…+9
- Рівне – +7…+9
- Житомир – +4…+6
- Вінниця – +10…+12
- Одеса – +11…+13
- Миколаїв – +10…+12
- Херсон – +10…+12
- Сімферополь – +12…+14
- Кропивницький – +9…+11
- Черкаси – +8…+10
- Чернігів – 0…+2
- Суми – -1…+1
- Полтава – +1…+3
- Дніпро – +8…+10
- Запоріжжя – +10…+12
- Донецьк – +3…+5
- Луганськ – -1…+1
- Харків – -1...+1
Погода 10 лютого / Фото Укргідрометцентру