Чи буде сильне похолодання: синоптик здивував прогнозом на тиждень

Уже почався другий тиждень жовтня. Втім, в Україні досі триває метеорологічне літо.

Якою буде погода найближчими днями, чи чекати сильного похолодання – прогноз на 7 – 13 жовтня зробив синоптик Ігор Кібальчич на Meteoprog.

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Погода на тиждень

Метеоролог прогнозував, що цього тижня в Україні очікується помірно тепла погода, з періодичними дощами, які подекуди супроводжуватимуться грозами. Вночі та вранці в деяких регіонах можливі тумани, втім, це характерне явище для середини осені.

Внаслідок надходження вологого та нестійкого повітря з півдня, у північно-східних областях пройдуть довгоочікувані дощі, які суттєво знизять ризики пожежної небезпеки та призведуть до закінчення тривалої повітряно-ґрунтової посухи,

– наголосив Ігор Кібальчич.

Синоптик зазначив, що вночі понеділка на Заході +6 – +11, на решті території України +11 – +18. Вдень +13 – +19, на Півдні, у Криму та східних областях ще +20 – +27 градусів.

У вівторок вночі +7 – +13 градусів, вдень +14 – +19, але на Півдні ще до +21 градуса.

Далі, 9 жовтня, вночі +7 – +13 градусів, вдень +16 – +21, на Півдні та подекуди в західних областях до +23 градусів.

У четвер вночі також +7 – +13 градусів, на крайньому Півдні місцями до +16 градусів. Вдень +18 – +23.

Цікаво, що за прогнозом синоптика, наприкінці тижня температура навіть дещо зросте. У п'ятницю, 11 жовтня, вночі +8 – +14, на крайньому Півдні та в окупованому Криму місцями до +17. Вдень в Україні +20 – +25 градусів, лише на крайньому Заході +13 – +18.

У суботу вночі вже +9 – +15, на крайньому Півдні й у Криму подекуди до +18. Вдень в Україні +19 – +25, тільки на Заході знову прохолодніше, – лише +13 – +18 градусів.

У неділю, 13 жовтня, знову дещо похолодає. Вночі +7 – +13 градусів, на крайньому Півдні й у Криму місцями +14 – +17 градусів. Вдень уже +13 – +18, але на Південному Сході й окупованому півострові ще до +21 градуса.

Тож, щонайменше, до кінця цього тижня сильне похолодання в Україні ще не очікується. Жодних заморозків синоптики наразі не прогнозують.