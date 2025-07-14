В яких областях будуть дощі, грози, град і шквали, а де – аномальна спека: погода на тиждень

Цього тижня, 14 – 20 липня, погода в Україні буде теплою, місцями спекотною. Однак періодично йтимуть дощі, грози, місцями також очікується град і шквали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Якою буде погода в Україні цього тижня?

У більшості областей України до кінця другої декади липня очікується класична літня погода з близькою до норми температурою. Тільки на Півдні вона буде вищою на 2 – 4 градуси.

Цього тижня дощі найчастіше будуть у західних і північних областях. Тим часом на Південному Сході очікується дефіцит опадів, що спричинить розвиток посухи.

Вітер буде переважати північно-західного напрямку, часом поривчастий. Атмосферний тиск буде близьким до норми, без значних коливань.

У понеділок, 14 липня, уночі на крайньому Сході, удень теж на Заході короткочасні дощі, подекуди грози та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. На решті території без опадів.

На Лівобережжі вітер північний, на Правобережжі південний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +13 – +18 градусів, удень +27 – +32. Однак на Півдні та крайньому Сході вночі +17 – +22, удень +32 – +37.

У вівторок, 15 липня, на Заході й місцями Півночі короткочасні грозові дощі. У решті регіонів України опади не очікуються.

Уночі вітер змінних напрямків, удень західний / північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Уночі +14 – +20 градусів, удень +28 – +33. Однак на Півдні +17 – +22 та +32 – +27 градусів відповідно.

У середу, 16 липня, істотних опадів уночі не буде. Удень на Півночі й Заході пройдуть грозові дощі, місцями можливі шквали, 15 – 20 метрів на секунду, а ще град.

Вітер переважно північно-західного напрямку, уночі 3 – 8 метрів на секунду, удень 7 – 12 метрів на секунду. Температура вночі +14 – +20 градусів, удень +27 – +32, але на Півдні +17 – +22 та +31 – +36 відповідно.

У четвер, 17 липня, вночі на Заході, вдень уже на більшій частині території нашої держави очікуються короткочасні дощі та грози. Також удень подекуди можливі шквали, 15 – 20 метрів на секунду, і град. Сухо буде тільки в південно-східних областях.

Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +13 – +18, удень +22 – +27, але на Півдні +16 – +21 та +28 – +33 градуси відповідно.

У п'ятницю, 18 липня, уночі дощі очікуються на Півночі, удень також можливі в центральних регіонах, а ще на Слобожанщині. На решті території України переважно сухо.

Вітер західний / північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, але вдень у центральних і південних регіонах пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Уночі +12 – +18, удень +21 – +26, на Півдні +27 – +32 градуси.

У суботу, 19 липня, у більшості областей без істотних опадів. Тільки вдень на Північному Сході й Поліссі невеликі, місцями помірні дощі.

Вітер буде переважно північно-західного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13 – +18, удень +26 – +32 градуси.

У неділю, 20 липня, без опадів у більшості областей. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Уночі +15 – +20 градусів, удень +27 – +32, однак на Півдні й Закарпатті +32 – +37 градусів.