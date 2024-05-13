Де будуть грози та дощі, знову вдарять заморозки: якої погоди чекати найближчими днями

Цього тижня в Україні очікується холодна й нестійка погода. Подекуди будуть дощі, а вночі знову можливі заморозки.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт розповів, в яких областях йтимуть дощі, а де очікуються заморозки.

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Яка буде погода цього тижня

Кібальчич зауважив, що на територію України буде надходити холодне повітря з арктичних регіонів Європи. Окрім того, розвиток висотного циклону над Лівобережжям сприятиме ущільненню хмарного покриву та випаданню дощів різної інтенсивності.

Заморозки вночі найбільш ймовірні у північних і західних областях,

– написав синоптик.

Також зазначив, що середньодобова температура повітря упродовж тижня виявиться нижчою за норму на 5 – 10 градусів. А поступове підвищення і стабілізація погодних умов очікуються лише з 17 травня.

Детальний прогноз