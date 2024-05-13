Де будуть грози та дощі, знову вдарять заморозки: якої погоди чекати найближчими днями
Джерело:Meteoprog
Цього тижня в Україні очікується холодна й нестійка погода. Подекуди будуть дощі, а вночі знову можливі заморозки.
Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт розповів, в яких областях йтимуть дощі, а де очікуються заморозки.
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Яка буде погода цього тижня
Кібальчич зауважив, що на територію України буде надходити холодне повітря з арктичних регіонів Європи. Окрім того, розвиток висотного циклону над Лівобережжям сприятиме ущільненню хмарного покриву та випаданню дощів різної інтенсивності.
Заморозки вночі найбільш ймовірні у північних і західних областях,
– написав синоптик.
Також зазначив, що середньодобова температура повітря упродовж тижня виявиться нижчою за норму на 5 – 10 градусів. А поступове підвищення і стабілізація погодних умов очікуються лише з 17 травня.
Детальний прогноз
- Вдень 13 травня в більшості областей, окрім Заходу, пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північний / північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Повітря прогріється до 11 – 16 градусів тепла.
- У вівторок на Південному Сході, вдень також подекуди в північних областях очікуються невеликі, часом помірні дощі, окремі грози. В інших регіонах без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 2 – 7 тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки до -3 градусів, вдень також до +16.
- У середу, 15 травня, вночі на Південному Сході, вдень у більшості областей, за винятком крайнього Заходу, пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер північно-східної чверті, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 2 – 7, у західних та північних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0 – 3 градуси. Вдень 11 – 16 градусів.
- У четвер на Лівобережжі утримається нестійка погода з періодичними дощами, подекуди в супроводі гроз. Вдень також опади поширяться на північні й більшість центральних областей. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 2 – 7 тепла, у західних областях на поверхні ґрунту подекуди заморозки до -3 градусів. Вдень 12 – 17 тепла, на Закарпатті до +21.
- У п'ятницю, 17 травня, вночі на крайньому сході, вдень місцями на Лівобережжі країни та на Закарпатті пройдуть невеликі короткочасні дощі, у решті регіонів без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, На Заході східної чверті, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі 3 – 8 тепла, вдень 16 – 21.
- У суботу в західних, північних та Одеській областях пройдуть дощі. На решті території без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 5 – 10 тепла. Вдень 16 – 21, на Заході подекуди 12 – 17.
- У неділю, 19 травня, на Півночі та Сході очікуються короткочасні дощі з грозами. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 7 – 12 градусів, вдень 18 – 23.