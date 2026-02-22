Де і коли почнеться метеорологічна весна, і якою буде погода в останній тиждень зими
- Протягом останнього тижня лютого в Україні підвищуватимуться температури, можливий туман та незначні опади.
- Очікується, що в деяких регіонах України почнеться метеорологічна весна з температурними коливаннями.
Протягом останнього тижня лютого погода в Україні поступово змінюватиметься, температурні показники підвищуватимуться. До частини областей може прийти метеорологічна весна. Але будуть і несприятливі умови.
Подекуди можливий туман та незначні опади, на дорогах ще виникатиме ожеледиця. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Як зміниться погода протягом тижня?
У понеділок, 23 лютого, західних, центральних та північних і Одеській областях будуть сніг і дощ. Температура уночі буде -4…+2 градуси, вдень – +1…+6 градусів, на півночі Лівобережжя – -7...-12 градусів уночі та близько 0 вдень.
У вівторок, 24 лютого, по всій Україні випаде сніг, мокрий сніг, на півдні та заході з дощем. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3...+2 градусів, вдень буде +1...+6 градусів. На Закарпатті пригріє до +8 градусів.
У середу, 25 лютого, у нічні години можливий незначний сніг з дощем, буде і мокрий сніг. У нічні години температура повітря становитиме -3…+2 градусів, удень очікується 1…+4 градусів, на Закарпатті тепліше – до +7 градусів.
У четвер, 26 лютого, у північних, центральних та Харківській областях пройде сніг і дощ. Уночі буде -4…+1 градусів, а вдень -1…+5 градусів, у південних і західних регіонах буде +6…+11 градусів, на півночі Лівобережжя протягом доби -10...+5 градусів.
У п'ятницю, 27 лютого, вночі та вранці прогнозують дощ, за винятком західних областей. Температура повітря вночі становитиме -3…+3 градусів, вдень +1…+6 градусів, на крайньому заході та на Одещині – +7…+12 градусів.
Що чекати від погоди на вихідних?
У суботу, 28 лютого, лише у східних регіонах можливий незначний сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі буде -3…+3 градусів, а вдень становитиме 0…+6 градусів, у західних та Одеській областях – +7…+13 градусів.
У неділю, 1 березня, у північних і східних регіонах можливий мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі становитиме -1…+5 градусів, вдень буде +3…+8 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями буде +9…+11 градусів.
Яка погода буде до кінця лютого?
Повідомляли, що з початком нового робочого тижня погода в Україні стане теплішою, очікується підвищення температурних показників на кілька градусів. Незадовго після цього атмосферні фронти принесуть опади.
Також зазначали, що погода наприкінці лютого та на початку березня 2026 року найімовірніше буде здебільшого без опадів. Сильних морозів на цей період синоптики Українського гідрометцентру не передбачають.