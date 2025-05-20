Наприкінці травня в Україну прийдуть сильні дощі та 30-градусна спека, – синоптик

Цьогорічний травень може стати найхолоднішим у 21 столітті, але вже з 21 числа в Україну почне повертатися тепло. Наприкінці місяця можливе потепління до + 30 градусів та зливи з грозами й градом.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар Ігоря Кибальчича для "Телеграф". Українців чекає різка зміна погоди: наприкінці місяця вдарить справжня спека, а разом із нею прийдуть і потужні дощі.

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Наприкінці травня – дощі з грозами і літня спека

За словами синоптика Ігоря Кибальчича, перша й друга декада травня виявилися аномально холодними – середня температура була на 3 – 5 градусів нижчою за норму, а кількість опадів подекуди перевищила 1,5 – 2 місячні норми. За такими показниками цей травень може стати найхолоднішим у 21 столітті.

Однак період затяжного холоду поступово добігає кінця. Уже з 21 травня температура почне зростати, особливо в південних, східних і центральних регіонах. Вдень очікується +22…+27 градусів, а вночі – +12…+17 градусів.

Втім, із 23 по 25 травня через Україну пройде малорухливий холодний фронт, який знову принесе похолодання в західні та північні області. У цих регіонах нічна температура опуститься до +4…+10 градусів, а денна сягатиме лише +10…+17 градусів.

Натомість на півдні та сході країни залишатиметься тепло: температура вдень підніматиметься до +28 градусів.

Наприкінці травня, з 29 по 31 число, можливе надходження спекотного повітря з Центральної Азії, яке принесе до південно-східних регіонів справжню літню спеку – до +30 градусів вдень.

Разом із потеплінням у кінці місяця очікується значна кількість опадів – понад норму. Найбільш інтенсивні зливи прогнозують 23 – 24 травня на півночі та заході, а також 25 – 26 травня у центральних і східних областях. Подекуди дощі супроводжуватимуться грозами, градом і шквалистим вітром.

Тож українцям слід готуватися до різких погодних контрастів – парасольки й літній одяг можуть знадобитися одночасно.