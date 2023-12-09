Мокрий сніг випаде у низці областей: якою буде погода в Україні 10 грудня

9 грудня 2023, 14:45
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у неділю, 10 грудня, не дивуватиме українців неочікуваними змінами погодних явищ. Подекуди випаде мокрий сніг, у низці областей же прогнозують незначний дощ.

Саме тому українцям варто прихопити з собою парасольку, щоб хоч якось сховатися від опадів. Попри це не варто відкладати власні плани – наразі ідеальний час для різдвяної підготовки. 

Дивіться також Чи всі сніжинки однакові: синоптики розкрили таємницю

Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 10 грудня вночі в східних та західних областях, вдень в Україні, крім південної частини, можливі опади у вигляді невеликого мокрого снігу. Можливий дощ. Ймовірно дощитиме також у Запорізькій, Херсонській області та Криму. На більшій частині території країни на дорогах ожеледиця.

Температура вночі та вдень сягатиме 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Місцями вночі у північно-східних областях температура опускатиметься до 1 – 6 градусів морозу, вдень на півдні країни прогнозують 3 – 8 градусів тепла.

Температура в обласних центрах

  • Київ -1...+1
  • Ужгород 0...+2
  • Львів 0...-2
  • Івано-Франківськ 0...-2
  • Тернопіль 0...-2
  • Чернівці 0...+2
  • Хмельницький -1...+1
  • Луцьк 0...-2
  • Рівне 0...-2
  • Житомир -1...+1
  • Вінниця 0...+2
  • Одеса +2...+4
  • Миколаїв +2...+4
  • Херсон +2...+4
  • Сімферополь +4...+6
  • Кропивницький 0...+2
  • Черкаси 0...+2
  • Чернігів -1...+1
  • Суми 0...-2
  • Полтава 0...+2
  • Дніпро +1...+3
  • Запоріжжя 0...+2
  • Донецьк 0...-2
  • Луганськ -4...-2
  • Харків -1...+1

 

Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / Укргідрометцентр

Автор: Дмитро Усик