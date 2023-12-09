Мокрий сніг випаде у низці областей: якою буде погода в Україні 10 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у неділю, 10 грудня, не дивуватиме українців неочікуваними змінами погодних явищ. Подекуди випаде мокрий сніг, у низці областей же прогнозують незначний дощ.
Саме тому українцям варто прихопити з собою парасольку, щоб хоч якось сховатися від опадів. Попри це не варто відкладати власні плани – наразі ідеальний час для різдвяної підготовки.
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Погода в Україні
Синоптики прогнозують, що 10 грудня вночі в східних та західних областях, вдень в Україні, крім південної частини, можливі опади у вигляді невеликого мокрого снігу. Можливий дощ. Ймовірно дощитиме також у Запорізькій, Херсонській області та Криму. На більшій частині території країни на дорогах ожеледиця.
Температура вночі та вдень сягатиме 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Місцями вночі у північно-східних областях температура опускатиметься до 1 – 6 градусів морозу, вдень на півдні країни прогнозують 3 – 8 градусів тепла.
Температура в обласних центрах
- Київ -1...+1
- Ужгород 0...+2
- Львів 0...-2
- Івано-Франківськ 0...-2
- Тернопіль 0...-2
- Чернівці 0...+2
- Хмельницький -1...+1
- Луцьк 0...-2
- Рівне 0...-2
- Житомир -1...+1
- Вінниця 0...+2
- Одеса +2...+4
- Миколаїв +2...+4
- Херсон +2...+4
- Сімферополь +4...+6
- Кропивницький 0...+2
- Черкаси 0...+2
- Чернігів -1...+1
- Суми 0...-2
- Полтава 0...+2
- Дніпро +1...+3
- Запоріжжя 0...+2
- Донецьк 0...-2
- Луганськ -4...-2
- Харків -1...+1
Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / Укргідрометцентр