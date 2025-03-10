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24 Канал Новини України Весняне тепло знову в Україні, але місцями дощі: прогноз погоди на 11 березня
10 березня, 15:13
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Весняне тепло знову в Україні, але місцями дощі: прогноз погоди на 11 березня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • 11 березня в Україні очікується весняне тепло з температурою вдень від 14 до 19 градусів, на півдні до +22.
  • Місцями прогнозуються дощі.
  • Аномально тепла погода збережеться, але у другій половині тижня можливі дощі та грози через зниження атмосферного тиску.

Погода в Україні у вівторок, 11 березня, буде по-весняному теплою, але частину території накриють дощі. Навіть вночі температура повітря не буде нижчою за +2 градуси.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 11 березня

На території України у вівторок, 11 березня, очікується мінлива хмарність. Невеликі дощі можуть пройти в західних областях, а в Карпатах та на Закарпатті вдень очікується значний дощ. У решті областей – без опадів. Вночі та вранці синоптики прогнозують туман у південній та південно-східній частинах країни.

У більшості регіонів переважатиме південний та південно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах, місцями в західних та Житомирській областях вируватиме вітер 15 – 20 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат пориви сягатимуть 25 метрів за секунду.

Вдень в Україні буде тепло, очікується від 14 до 19 градусів тепла, а на півдні – до +22. Синоптики кажуть, що на узбережжі морів температура повітря буде 7 – 12 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +17...+19;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львів +15...+17;
  • Івано-Франківськ +15...+17;
  • Тернопіль +17...+19;
  • Чернівці +16...+18;
  • Хмельницький +17...+19;
  • Луцьк +16...+18;
  • Рівне +15...+17;
  • Житомир +16...+18;
  • Вінниця +17...+19;
  • Одеса +13...+15;
  • Миколаїв +18...+20;
  • Херсон +18...+20;
  • Сімферополь +15...+17;
  • Кропивницький +18...+20;
  • Черкаси +18...+20;
  • Чернігів +16...+18;
  • Суми +15...+17;
  • Полтава +15...+17;
  • Дніпро +17...+19;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +14...+16;
  • Луганськ +13...+15;
  • Харків +14...+16.


Прогноз погоди 11 березня / Інфографіка Укргідрометцентру

Цього тижня в Україні прогнозують аномально теплу погоду. Але поступове зниження атмосферного тиску призведе до дощів і гроз у другій половині тижня.