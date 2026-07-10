Дощі, грози та температурні контрасти: якою буде погода в Україні 11 липня
У суботу, 11 липня, в більшості областей України очікується хмарна погода з проясненнями та короткочасними дощами. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як у західних і частині центральних регіонів відчутно похолодає.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Якою буде погода в Україні 11 липня?
В Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі короткочасні дощі пройдуть у більшості областей, а вдень опади очікуються місцями на Закарпатті, півдні та південному сході країни. Подекуди можливі грози. За прогнозом синоптиків, вітер буде південно-західний, а в західних областях – північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень – від 17 до 22 градусів тепла. У центральних областях повітря прогріється до 25 градусів тепла. Найспекотніше буде на півдні та сході країни, де вночі очікується від 13 до 18 градусів тепла, а вдень – 23 – 28 градусів тепла.
На Київщині та в столиці також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі опадів не очікується, однак удень пройдуть короткочасні дощі, а в окремих районах області можливі грози. У Київській області температура вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень – 17 – 22 градусів тепла. У Києві вночі очікується від 12 до 14 градусів тепла, а вдень – близько 20 градусів тепла.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +20…+22;
- Ужгород +20…+22;
- Львів +16…+18;
- Івано-Франківськ +18…+20;
- Тернопіль +17…+19;
- Чернівці +18…+20;
- Хмельницький +17…+19;
- Луцьк +17…+19;
- Рівне +17…+19;
- Житомир +17…+19;
- Вінниця +18…+20;
- Одеса +23…+25;
- Миколаїв +23…+25;
- Херсон +23…+25;
- Сімферополь +22…+24;
- Кропивницький +21…+23;
- Черкаси +21…+23;
- Чернігів +19…+21;
- Суми +18…+20;
- Полтава +19…+21;
- Дніпро +21…+23;
- Запоріжжя +22…+24;
- Донецьк +22…+24;
- Луганськ +24…+26;
- Харків +20…+22.
Погода в Україні 11 липня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, з 12 до 16 липня в Україні збережеться нестійка погода з короткочасними дощами та грозами, переважно вдень. Водночас температура поступово підвищуватиметься: вдень очікується від +23 до +29 градусів, а на півдні та південному сході – до +32 градусів. Синоптики також зазначають, що новий антициклон із заходу навряд чи принесе в Україну аномальну спеку.