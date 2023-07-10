До кількох областей завітають дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 11 липня
10 липня 2023, 14:51Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
У вівторок, 11 липня, погода буде теплою. В усіх регіонах очікується мінлива хмарність.
У вівторок у багатьох регіонах буде не так спекотно, як минулого тижня. Жителі кількох областей зможуть насолодитися літніми дощами.
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Де в Україні очікуються опади 11 липня
На Заході та Сході дощитиме, також ймовірні грози. На Дніпропетровщині та Полтавщині теж можливі дощі з грозами. У решті областей не очікуються опади.
Денна температура майже по всій території України становитиме +20…+25. На Півдні буде спекотніше. Там стовпчики термометрів показуватимуть +24…+29. На Одещині температура може піднятися до +35. Вітер буде переважно південно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +21...+23
- Ужгород – +23...+25
- Львів – +23...+25
- Івано-Франківськ – +22...+24
- Тернопіль – +22...+24
- Чернівці – +22...+24
- Хмельницький – +22...+24
- Луцьк – +22...+24
- Рівне – +21...+23
- Житомир – +21...+23
- Вінниця – +22...+24
- Одеса – +26...+28
- Миколаїв – +25...+27
- Херсон – +26...+28
- Сімферополь – +26...+28
- Кропивницький – +23...+25
- Черкаси – +22...+24
- Чернігів – +21...+23
- Суми – +20...+22
- Полтава – +22...+24
- Дніпро – +22...+24
- Запоріжжя – +25...+27
- Донецьк – +20...+22
- Луганськ – +20...+22
- Харків – +22...+24