До кількох областей завітають дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 11 липня

У вівторок, 11 липня, погода буде теплою. В усіх регіонах очікується мінлива хмарність.

У вівторок у багатьох регіонах буде не так спекотно, як минулого тижня. Жителі кількох областей зможуть насолодитися літніми дощами.

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Де в Україні очікуються опади 11 липня

На Заході та Сході дощитиме, також ймовірні грози. На Дніпропетровщині та Полтавщині теж можливі дощі з грозами. У решті областей не очікуються опади.

Денна температура майже по всій території України становитиме +20…+25. На Півдні буде спекотніше. Там стовпчики термометрів показуватимуть +24…+29. На Одещині температура може піднятися до +35. Вітер буде переважно південно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах України

Київ – +21...+23

Ужгород – +23...+25

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +21...+23

Житомир – +21...+23

Вінниця – +22...+24

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +21...+23

Суми – +20...+22

Полтава – +22...+24

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +20...+22

Харків – +22...+24



Прогноз погоди на 11 липня / Карта Укргідрометцентру