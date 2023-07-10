До кількох областей завітають дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 11 липня

10 липня 2023, 14:51
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Джерело:

Укргідрометцентр

У вівторок, 11 липня, погода буде теплою. В усіх регіонах очікується мінлива хмарність.

У вівторок у багатьох регіонах буде не так спекотно, як минулого тижня. Жителі кількох областей зможуть насолодитися літніми дощами.

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Де в Україні очікуються опади 11 липня

На Заході та Сході дощитиме, також ймовірні грози. На Дніпропетровщині та Полтавщині теж можливі дощі з грозами. У решті областей не очікуються опади.

Денна температура майже по всій території України становитиме +20…+25. На Півдні буде спекотніше. Там стовпчики термометрів показуватимуть +24…+29. На Одещині температура може піднятися до +35. Вітер буде переважно південно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах України

  • Київ – +21...+23
  • Ужгород – +23...+25
  • Львів – +23...+25
  • Івано-Франківськ – +22...+24
  • Тернопіль – +22...+24
  • Чернівці – +22...+24
  • Хмельницький – +22...+24
  • Луцьк – +22...+24
  • Рівне – +21...+23
  • Житомир – +21...+23
  • Вінниця – +22...+24
  • Одеса – +26...+28
  • Миколаїв – +25...+27
  • Херсон – +26...+28
  • Сімферополь – +26...+28
  • Кропивницький – +23...+25
  • Черкаси – +22...+24
  • Чернігів – +21...+23
  • Суми – +20...+22
  • Полтава – +22...+24
  • Дніпро – +22...+24
  • Запоріжжя – +25...+27
  • Донецьк – +20...+22
  • Луганськ – +20...+22
  • Харків – +22...+24


Прогноз погоди на 11 липня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Петро Залива