Практично без дощів: прогноз погоди в Україні на 11 серпня

У неділю, 11 серпня в Україні очікують малохмарну погоду практично без опадів. Температура триматиметься у межах норми, пекельної спеки не прогнозується.

Якою буде температура по областях та де можливі опади, передає 24 Канал.

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Погода Україні

Синоптики прогнозують, що 11 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Карпатах місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі переважно сягатиме +12...+17, на півдні країни дещо тепліше – +17...+22. Вдень повітря прогріватиметься до +22...+27, у південній частині та східних областях до +28...+33.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +27...+29

Львів +24...+26

Івано-Франківськ +23...+25

Тернопіль +25...+27

Чернівці +25...+27

Хмельницький +25...+27

Луцьк +23...+25

Рівне +23..+25

Житомир +23...+25

Вінниця +25...+27

Одеса +31...+33

Миколаїв +31...+33

Херсон +31..+33

Сімферополь +30...+32

Кропивницький +27...+29

Черкаси +25...+27

Чернігів +24...+26

Суми +24...+26

Полтава +25...+27

Дніпро +27...+29

Запоріжжя +30...+32

Донецьк +28...+30

Луганськ +27...+29

Харків +28...+30

Погода в Україні на 11 серпня 2024 року / Укргідрометцентр