Практично без дощів: прогноз погоди в Україні на 11 серпня

10 серпня 2024, 14:31
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Автор: Дмитро Усик

Джерело:

Укргідрометцентр

У неділю, 11 серпня в Україні очікують малохмарну погоду практично без опадів. Температура триматиметься у межах норми, пекельної спеки не прогнозується.

Якою буде температура по областях та де можливі опади, передає 24 Канал.

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Погода Україні

Синоптики прогнозують, що 11 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Карпатах місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі переважно сягатиме +12...+17, на півдні країни дещо тепліше – +17...+22. Вдень повітря прогріватиметься до +22...+27, у південній частині та східних областях до +28...+33.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +24...+26
  • Ужгород +27...+29
  • Львів +24...+26
  • Івано-Франківськ +23...+25
  • Тернопіль +25...+27
  • Чернівці +25...+27
  • Хмельницький +25...+27
  • Луцьк +23...+25
  • Рівне +23..+25
  • Житомир +23...+25
  • Вінниця +25...+27
  • Одеса +31...+33
  • Миколаїв +31...+33
  • Херсон +31..+33
  • Сімферополь +30...+32
  • Кропивницький +27...+29
  • Черкаси +25...+27
  • Чернігів +24...+26
  • Суми +24...+26
  • Полтава +25...+27
  • Дніпро +27...+29
  • Запоріжжя +30...+32
  • Донецьк +28...+30
  • Луганськ +27...+29
  • Харків +28...+30

Погода в Україні на 11 серпня 2024 року / Укргідрометцентр