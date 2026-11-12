Тепло скоро зміниться морозами та мокрим снігом: прогноз погоди на найближчі дні

В Україні 12 – 14 листопада очікується нестійка погода зі значними дощами та температурними контрастами. На Закарпатті та Прикарпатті синоптики попереджають про мокрий сніг, шквали та похолодання до 3 градусів морозу.

За прогнозом Укргідрометцентру, цими днями більшість регіонів накриють помірні опади.

Яку чекати погоду?

Водночас 12 листопада на південному сході, а 13 листопада також на Півдні та Сході країни пройдуть значні дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1...+8 градусів, а вдень становитиме +3...+10 градусів.

У п'ятницю, 13 листопада, у більшості областей, крім західних, повітря прогріється до +8...+14 градусів. Найтепліше буде у південній частині країни та подекуди в центральних областях, де стовпчики термометрів покажуть +15...+20 градусів.

Водночас на Закарпатті та Прикарпатті наприкінці робочого тижня очікується відчутне похолодання: температура впаде від +10 до -3 градусів

Негода там супроводжуватиметься шквальними поривами вітру до 15 – 20 метрів на секунду, сильним дощем та випаданням мокрого снігу.

Нагадаємо, вже з 15 листопада по всій країні можливе похолодання. А надалі у регіонах знову може поступово потеплішати.