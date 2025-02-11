Чи будуть опади та сильний мороз: прогноз погоди в Україні на 12 лютого

В середу, 12 лютого, синоптики прогнозують, що буде без опадів. Проте місцями очікується ожеледиця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 12 лютого

Синоптики розповіли, що на територію України продовжує впливати поле підвищеного тиску, тому пануватиме погода без опадів.

Вони застерегли, що на дорогах північно-східної частини місцями очікується ожеледиця.

Вітер буде північно-східний, на заході країни південно-східний, пориви якого сягатимуть від 3 до 8 метрів за секунду.

Температура вночі 7 – 12 градусів морозу, в Криму 1 – 6 градусів морозу; вдень 0 – 5 градусів морозу, на заході та півдні країни від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, на Закарпатті 3 – 8 градусів тепла,

– ідеться в повідомленні.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -4...-2;

Ужгород +7...+9;

Львів +2...+4;

Івано-Франківськ +1...+3;

Тернопіль 0...+2;

Чернівці 0...+2;

Хмельницький -1...+1;

Луцьк -1...+1;

Рівне 0...+2;

Житомир 0...-2;

Вінниця 0...-2;

Одеса 0...+2;

Миколаїв +1...+3;

Херсон +1...+3;

Сімферополь +1...+3;

Кропивницький -1...+1;

Черкаси -3...-1;

Чернігів -4...-2;

Суми -4...-2;

Полтава -4...-2;

Дніпро -1...+1;

Запоріжжя -1...+1;

Донецьк 0...-2;

Луганськ -4...-2;

Харків -4...-2.



Погода на 12 лютого / Інфографіка Укргідрометцентру