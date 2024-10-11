Осінні дощі та грози далі сунуть Україною: прогноз погоди на 12 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
У суботу, 12 жовтня, небо над Україною буде переважно хмарним. У переважній частині областей прогнозуються дощі, а подекуди навіть грози.
Якщо у п'ятницю опади були переважно у західній частині країни, то вже наступного дня вони перемістяться у центральні регіони. Якою буде погода 12 жовтня згідно з прогнозом Укргідрометцентру, передає 24 Канал.
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Якою буде погода в регіонах України
Так, в Україні крім сходу та заходу, помірні, у більшості областей значні дощі. У центральних та південних областях подекуди грози.
Вітер південно-східний, на Правобережжі переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду.
Температура вночі у західних та східних областях опускатиметься до +3...+8. На решті території +9...+14, на півдні країни до +18. Вдень позначки термометра показуватимуть +17...+22, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях +11...+16. На високогір'ї Карпат вночі очікується +2...+7, вдень +6...+11.
Зверніть увагу! На Львівщині, Волині та Рівненщині на поверхні ґрунту заморозки 0...+3.
Якою буде погода в містах України
- Київ +12...+14
- Ужгород +14...+16
- Львів +11...+13
- Івано-Франківськ +11...+13
- Тернопіль +11...+13
- Чернівці +11...+13
- Хмельницький +12...+14
- Луцьк +11...+13
- Рівне +12...+14
- Житомир +12...+14
- Вінниця +13...+15
- Одеса +15...+17
- Миколаїв +17...+19
- Херсон +20...+22
- Сімферополь +22...+24
- Кропивницький +15...+17
- Черкаси +12...+14
- Чернігів +12...+14
- Суми +16...+18
- Полтава +18...+20
- Дніпро +20...+22
- Запоріжжя +20...+22
- Донецьк +21...+23
- Луганськ +21...+23
- Харків +20...+22
Погода в Україні 12 жовтня 2024 року / карта Укргідрометцентру