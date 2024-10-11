Осінні дощі та грози далі сунуть Україною: прогноз погоди на 12 жовтня

У суботу, 12 жовтня, небо над Україною буде переважно хмарним. У переважній частині областей прогнозуються дощі, а подекуди навіть грози.

Якщо у п'ятницю опади були переважно у західній частині країни, то вже наступного дня вони перемістяться у центральні регіони. Якою буде погода 12 жовтня згідно з прогнозом Укргідрометцентру, передає 24 Канал.

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Якою буде погода в регіонах України

Так, в Україні крім сходу та заходу, помірні, у більшості областей значні дощі. У центральних та південних областях подекуди грози.

Вітер південно-східний, на Правобережжі переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі у західних та східних областях опускатиметься до +3...+8. На решті території +9...+14, на півдні країни до +18. Вдень позначки термометра показуватимуть +17...+22, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях +11...+16. На високогір'ї Карпат вночі очікується +2...+7, вдень +6...+11.

Зверніть увагу! На Львівщині, Волині та Рівненщині на поверхні ґрунту заморозки 0...+3.

Якою буде погода в містах України

Київ +12...+14

Ужгород +14...+16

Львів +11...+13

Івано-Франківськ +11...+13

Тернопіль +11...+13

Чернівці +11...+13

Хмельницький +12...+14

Луцьк +11...+13

Рівне +12...+14

Житомир +12...+14

Вінниця +13...+15

Одеса +15...+17

Миколаїв +17...+19

Херсон +20...+22

Сімферополь +22...+24

Кропивницький +15...+17

Черкаси +12...+14

Чернігів +12...+14

Суми +16...+18

Полтава +18...+20

Дніпро +20...+22

Запоріжжя +20...+22

Донецьк +21...+23

Луганськ +21...+23

Харків +20...+22

Погода в Україні 12 жовтня 2024 року / карта Укргідрометцентру