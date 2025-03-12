Більшість регіонів накриють дощі: прогноз погоди на 12 березня

У вівторок, 12 березня, в Україні очікується тепла, але місцями дощова погода. Опади торкнуться більшості регіонів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Яка буде погода 12 березня

Згідно з прогнозами синоптиків, 12 березня погоду в Україні буде визначати поле зниженого тиску. Вночі опади прогнозують у більшості областей, при цьому в Карпатах та на Закарпатті можливі сильні дощі. Вдень невеликі опади ймовірні лише на півночі країни.

Температура повітря залишатиметься досить комфортною. Вночі +4…+9 градуси, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+19 градусів. Прохолодніше буде лише на узбережжі морів – там очікується +9…+14 градусів.

У Карпатах нічна температура становитиме +1…+6 градусів, вдень – до +13 градусів.

Вітер буде південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, а в Карпатах, а також у Київській, Черкаській, Полтавській і Харківській областях можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.

Важливо! Синоптики попереджають, що 11 – 12 березня буде зберігатися значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Якою буде погода в Києві та області

У Києві та області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вночі йтиме помірний дощ, а вдень – невеликі опади.

Температура у столиці вночі буде становити +7…+9 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15…+17 градусів.

У Київській області вночі буде +4…+9 градусів, а вдень +14…+19 градусів.

Вітер буде південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень по області місцями можливі пориви 15 – 20 метрів на секунду.

До слова, раніше ми писали про те, що невдовзі Україну накриють дощі та грози. Однак сильних злив очікувати не варто.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +15...+17;

Ужгород +15...+17;

Львів +14...+16;

Івано-Франківськ +15...+17;

Тернопіль +15...+17;

Чернівці +17...+19;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +15...+17;

Рівне +15...+17;

Житомир +15...+17;

Вінниця +15...+17;

Одеса +11...+13;

Миколаїв +19...+21;

Херсон +17...+19;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +17...+19;

Черкаси +16...+18;

Чернігів +15...+17;

Суми +14...+16;

Полтава +16...+18;

Дніпро +17...+19;

Запоріжжя +16...+18;

Донецьк +17...+19;

Луганськ +18...+20;

Харків +16...+18.

Прогноз погоди 12 березня / Інфографіка Укргідрометцентру