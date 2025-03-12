Більшість регіонів накриють дощі: прогноз погоди на 12 березня
- 12 березня в Україні очікуються дощі в більшості регіонів, з сильними опадами в Карпатах та на Закарпатті.
- Температура коливатиметься від +4…+9 вночі до +14…+19 вдень, з вітром південно-західного напрямку 7 – 12 м/с.
- В Києві та області прогнозується хмарна погода з дощами, температура вночі +7…+9, вдень +15…+17 градусів.
У вівторок, 12 березня, в Україні очікується тепла, але місцями дощова погода. Опади торкнуться більшості регіонів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Яка буде погода 12 березня
Згідно з прогнозами синоптиків, 12 березня погоду в Україні буде визначати поле зниженого тиску. Вночі опади прогнозують у більшості областей, при цьому в Карпатах та на Закарпатті можливі сильні дощі. Вдень невеликі опади ймовірні лише на півночі країни.
Температура повітря залишатиметься досить комфортною. Вночі +4…+9 градуси, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+19 градусів. Прохолодніше буде лише на узбережжі морів – там очікується +9…+14 градусів.
У Карпатах нічна температура становитиме +1…+6 градусів, вдень – до +13 градусів.
Вітер буде південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, а в Карпатах, а також у Київській, Черкаській, Полтавській і Харківській областях можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.
Важливо! Синоптики попереджають, що 11 – 12 березня буде зберігатися значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.
Якою буде погода в Києві та області
У Києві та області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вночі йтиме помірний дощ, а вдень – невеликі опади.
Температура у столиці вночі буде становити +7…+9 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15…+17 градусів.
У Київській області вночі буде +4…+9 градусів, а вдень +14…+19 градусів.
Вітер буде південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень по області місцями можливі пориви 15 – 20 метрів на секунду.
До слова, раніше ми писали про те, що невдовзі Україну накриють дощі та грози. Однак сильних злив очікувати не варто.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +15...+17;
- Ужгород +15...+17;
- Львів +14...+16;
- Івано-Франківськ +15...+17;
- Тернопіль +15...+17;
- Чернівці +17...+19;
- Хмельницький +15...+17;
- Луцьк +15...+17;
- Рівне +15...+17;
- Житомир +15...+17;
- Вінниця +15...+17;
- Одеса +11...+13;
- Миколаїв +19...+21;
- Херсон +17...+19;
- Сімферополь +16...+18;
- Кропивницький +17...+19;
- Черкаси +16...+18;
- Чернігів +15...+17;
- Суми +14...+16;
- Полтава +16...+18;
- Дніпро +17...+19;
- Запоріжжя +16...+18;
- Донецьк +17...+19;
- Луганськ +18...+20;
- Харків +16...+18.
Прогноз погоди 12 березня / Інфографіка Укргідрометцентру