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24 Канал Новини України Більшість регіонів накриють дощі: прогноз погоди на 12 березня
11 березня, 16:23
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Більшість регіонів накриють дощі: прогноз погоди на 12 березня

Ярослав Погончук
Основні тези
  • 12 березня в Україні очікуються дощі в більшості регіонів, з сильними опадами в Карпатах та на Закарпатті.
  • Температура коливатиметься від +4…+9 вночі до +14…+19 вдень, з вітром південно-західного напрямку 7 – 12 м/с.
  • В Києві та області прогнозується хмарна погода з дощами, температура вночі +7…+9, вдень +15…+17 градусів.

У вівторок, 12 березня, в Україні очікується тепла, але місцями дощова погода. Опади торкнуться більшості регіонів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Яка буде погода 12 березня

Згідно з прогнозами синоптиків, 12 березня погоду в Україні буде визначати поле зниженого тиску. Вночі опади прогнозують у більшості областей, при цьому в Карпатах та на Закарпатті можливі сильні дощі. Вдень невеликі опади ймовірні лише на півночі країни.

Температура повітря залишатиметься досить комфортною. Вночі +4…+9 градуси, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+19 градусів. Прохолодніше буде лише на узбережжі морів – там очікується +9…+14 градусів.

У Карпатах нічна температура становитиме +1…+6 градусів, вдень – до +13 градусів.

Вітер буде південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, а в Карпатах, а також у Київській, Черкаській, Полтавській і Харківській областях можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.

Важливо! Синоптики попереджають, що 11 – 12 березня буде зберігатися значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. 

Якою буде погода в Києві та області

У Києві та області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вночі йтиме помірний дощ, а вдень – невеликі опади.

Температура у столиці вночі буде становити +7…+9 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15…+17 градусів.

У Київській області вночі буде +4…+9 градусів, а вдень +14…+19 градусів.

Вітер буде південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень по області місцями можливі пориви 15 – 20 метрів на секунду.

До слова, раніше ми писали про те, що невдовзі Україну накриють дощі та грози. Однак сильних злив очікувати не варто. 

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +15...+17;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львів +14...+16;
  • Івано-Франківськ +15...+17;
  • Тернопіль +15...+17;
  • Чернівці +17...+19;
  • Хмельницький +15...+17;
  • Луцьк +15...+17;
  • Рівне +15...+17;
  • Житомир +15...+17;
  • Вінниця +15...+17;
  • Одеса +11...+13;
  • Миколаїв +19...+21;
  • Херсон +17...+19;
  • Сімферополь +16...+18;
  • Кропивницький +17...+19;
  • Черкаси +16...+18;
  • Чернігів +15...+17;
  • Суми +14...+16;
  • Полтава +16...+18;
  • Дніпро +17...+19;
  • Запоріжжя +16...+18;
  • Донецьк +17...+19;
  • Луганськ +18...+20;
  • Харків +16...+18.

Прогноз погоди 12 березня / Інфографіка Укргідрометцентру