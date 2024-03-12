Дрібний дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня

Погода в Україні в середу, 13 березня, буде хмарною з проясненнями. Подекуди прогнозують дощ та мокрий сніг.

Погода в Україні продовжує дивувати своєю мінливістю. Країну огорне хмарність, яка принесе з собою невеликий дощ та мокрий сніг, особливо в центральних та західних областях.

Дивіться також Україну накриють дощі: де та скільки днів литиме

Якою буде погода в Україні

Українців очікує хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів, крім північно-східних та східних областей, пройде невеликий дощ та мокрий сніг. Помірні опади передбачаються на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині та у Карпатах.

Синоптики розповіли, що вітер буде переважно південно-східним зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, а у східних областях очікується від 2 до 7 градусів морозу. На заході та півдні країни температура вночі буде від 0 до 5 градусів тепла.

Вдень температура повітря складе від 1 до 6 градусів тепла, тоді як на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму температура підніметься до 8 – 13 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +2...+4

Ужгород +10...+12

Львів +5...+7

Івано-Франківськ +4...+6

Тернопіль +3...+5

Чернівці +3...+5

Хмельницький +3...+5

Луцьк +5...+7

Рівне +4...+6

Житомир +3...+5

Вінниця +2...+4

Одеса +5...+7

Миколаїв +4...+6

Херсон +6...+8

Сімферополь +10...+12

Кропивницький +2...+4

Черкаси +2...+4

Чернігів +4...+6

Суми +4...+6

Полтава +4...+6

Дніпро +3...+5

Запоріжжя +4...+6

Донецьк +5...+7

Луганськ +5...+7

Харків +5...+7



Прогноз погоди в Україні на 13 березня / Укргідрометцентр