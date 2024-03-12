Дрібний дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня

12 березня 2024, 15:40
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні в середу, 13 березня, буде хмарною з проясненнями. Подекуди прогнозують дощ та мокрий сніг.

Погода в Україні продовжує дивувати своєю мінливістю. Країну огорне хмарність, яка принесе з собою невеликий дощ та мокрий сніг, особливо в центральних та західних областях.

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Якою буде погода в Україні 

Українців очікує хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів, крім північно-східних та східних областей, пройде невеликий дощ та мокрий сніг. Помірні опади передбачаються на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині та у Карпатах.

Синоптики розповіли, що вітер буде переважно південно-східним зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, а у східних областях очікується від 2 до 7 градусів морозу. На заході та півдні країни температура вночі буде від 0 до 5 градусів тепла.

Вдень температура повітря складе від 1 до 6 градусів тепла, тоді як на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму температура підніметься до 8 – 13 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +2...+4
  • Ужгород +10...+12
  • Львів +5...+7
  • Івано-Франківськ +4...+6
  • Тернопіль +3...+5
  • Чернівці +3...+5
  • Хмельницький +3...+5
  • Луцьк +5...+7
  • Рівне +4...+6
  • Житомир +3...+5
  • Вінниця +2...+4
  • Одеса +5...+7
  • Миколаїв +4...+6
  • Херсон +6...+8
  • Сімферополь +10...+12
  • Кропивницький +2...+4
  • Черкаси +2...+4
  • Чернігів +4...+6
  • Суми +4...+6
  • Полтава +4...+6
  • Дніпро +3...+5
  • Запоріжжя +4...+6
  • Донецьк +5...+7
  • Луганськ +5...+7
  • Харків +5...+7


Прогноз погоди в Україні на 13 березня / Укргідрометцентр

 

Автор: Ярослав Погончук