Дрібний дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в середу, 13 березня, буде хмарною з проясненнями. Подекуди прогнозують дощ та мокрий сніг.
Погода в Україні продовжує дивувати своєю мінливістю. Країну огорне хмарність, яка принесе з собою невеликий дощ та мокрий сніг, особливо в центральних та західних областях.
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Якою буде погода в Україні
Українців очікує хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів, крім північно-східних та східних областей, пройде невеликий дощ та мокрий сніг. Помірні опади передбачаються на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині та у Карпатах.
Синоптики розповіли, що вітер буде переважно південно-східним зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, а у східних областях очікується від 2 до 7 градусів морозу. На заході та півдні країни температура вночі буде від 0 до 5 градусів тепла.
Вдень температура повітря складе від 1 до 6 градусів тепла, тоді як на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму температура підніметься до 8 – 13 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +2...+4
- Ужгород +10...+12
- Львів +5...+7
- Івано-Франківськ +4...+6
- Тернопіль +3...+5
- Чернівці +3...+5
- Хмельницький +3...+5
- Луцьк +5...+7
- Рівне +4...+6
- Житомир +3...+5
- Вінниця +2...+4
- Одеса +5...+7
- Миколаїв +4...+6
- Херсон +6...+8
- Сімферополь +10...+12
- Кропивницький +2...+4
- Черкаси +2...+4
- Чернігів +4...+6
- Суми +4...+6
- Полтава +4...+6
- Дніпро +3...+5
- Запоріжжя +4...+6
- Донецьк +5...+7
- Луганськ +5...+7
- Харків +5...+7
Прогноз погоди в Україні на 13 березня / Укргідрометцентр