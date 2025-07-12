Місцями спека до +38 й дощі з градами: якою буде погода 13 липня
- 13 липня на більшій частині України очікується мінлива хмарність без опадів, але на східних територіях можливі дощі, грози, град та шквали.
- Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +38 градусів, з найвищими показниками на Донеччині та Луганщині.
У неділю, 13 липня, на переважній частині України буде мінлива хмарність без опадів. Проте східним регіонам варто підготуватися до значної негоди у поєднанні з аномальною спекою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода у неділю?
Синоптики прогнозують, що вночі у північно-східній частині, а вдень у східних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах – град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. На решті території мінлива хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду, на Лівобережжі країни – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі сягатиме +14…+19, вдень +24…+29. У південно-східній частині вночі прогнозується +20…+25, вдень термометри покажуть +29…+34.
На Донеччині та Луганщині сильна спека +35…+38. На заході країни вночі +9…+14°, вдень +21…+26.
Важливо! 13 липня вночі у північно-східній частині, вдень у східних областях гроза, подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Де прогнозують негоду 13 липня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +27…+29;
- Ужгород +24…+26;
- Львів +23…+25;
- Івано-Франківськ +23…+25;
- Тернопіль +24…+26;
- Чернівці +25…+27;
- Хмельницький +24…+26;
- Луцьк +23…+25;
- Рівне +24…+25;
- Житомир +25…+27;
- Вінниця +27…+29;
- Одеса +31…+33;
- Миколаїв +31…+33;
- Херсон +31…+33;
- Сімферополь +31…+33;
- Кропивницький +28…+30;
- Черкаси +27…+29;
- Чернігів +26…+28;
- Суми +26…+28;
- Полтава +27…+29;
- Дніпро +30…+32;
- Запоріжжя +31…+33;
- Донецьк +32…+34;
- Луганськ +35…+37;
- Харків +31… +33.