Місцями спека до +38 й дощі з градами: якою буде погода 13 липня

У неділю, 13 липня, на переважній частині України буде мінлива хмарність без опадів. Проте східним регіонам варто підготуватися до значної негоди у поєднанні з аномальною спекою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода у неділю?

Синоптики прогнозують, що вночі у північно-східній частині, а вдень у східних областях можливі короткочасні дощі, грози. В окремих районах – град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду, на Лівобережжі країни – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме +14…+19, вдень +24…+29. У південно-східній частині вночі прогнозується +20…+25, вдень термометри покажуть +29…+34.

На Донеччині та Луганщині сильна спека +35…+38. На заході країни вночі +9…+14°, вдень +21…+26.

Важливо! 13 липня вночі у північно-східній частині, вдень у східних областях гроза, подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Де прогнозують негоду 13 липня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +27…+29;

Ужгород +24…+26;

Львів +23…+25;

Івано-Франківськ +23…+25;

Тернопіль +24…+26;

Чернівці +25…+27;

Хмельницький +24…+26;

Луцьк +23…+25;

Рівне +24…+25;

Житомир +25…+27;

Вінниця +27…+29;

Одеса +31…+33;

Миколаїв +31…+33;

Херсон +31…+33;

Сімферополь +31…+33;

Кропивницький +28…+30;

Черкаси +27…+29;

Чернігів +26…+28;

Суми +26…+28;

Полтава +27…+29;

Дніпро +30…+32;

Запоріжжя +31…+33;

Донецьк +32…+34;

Луганськ +35…+37;

Харків +31… +33.



Прогноз погоди на 13 липня / Карта Укргідрометцентру