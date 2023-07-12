Частину України накриють дощі з грозами та шквалами: прогноз погоди на 13 липня

Погода в Україні у четвер, 13 липня, буде теплою. Жителі західних областей зможуть перепочити від спеки.

У четвер майже по всій території України очікується мінлива хмарність. Жителям кількох областей варто подбати про парасольки.

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Де в Україні дощитиме 13 липня

На Заході, Житомирщині та Вінниччині синоптики прогнозують у четвер дощі з грозами. Також в регіонах ймовірний град зі шквалами до 15 – 20 метрів за секунду. А Закарпаття та Прикарпаття накриють значні дощі. На решті території нашої держави не очікуються опади.

, через ймовірну негоду метеорологи оголосили на Заході I (жовтий) рівень небезпеки.

Попередження від синоптиків / Карта Укргідрометцентру

Температура на Заході та Сході становитиме +22…+27. На Півночі буде трохи тепліше – +25…+29. А на Півдні буде значно спекотніше. Там стовпчики термометрів показуватимуть +28…+31. В Одеській області температура може піднятися до +35.

Вітер буде південно-західним та північно-західним. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах України

Київ – +29...+31

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +24...+26

Житомир – +28...+30

Вінниця – +28...+30

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +27...+29

Суми – +25...+27

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +25...+26

Луганськ – +23...+25

Харків – +24...+26



Прогноз погоди на 13 липня / Карта Укргідрометцентру