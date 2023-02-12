Переважно тепла погода та несуттєві опади: прогноз погоди в Україні на 13 лютого

12 лютого 2023, 14:36
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у понеділок, 13 лютого, принесе з собою неістотні опади у кожну область та теплу погоду вдень. Однак найхолодніше буде на Сході нашої держави.

Зауважимо, що у цей день синоптики прогнозують несуттєві дощі з Півночі на Південь, а ось у західних та східних регіонах натомість йтиме невеликий мокрий сніг. Однак попри таку теплу погоду вдень, вночі стовпчики термометра можуть опускатися місцями до -9.

Прогноз погоди на 13 лютого від Укргідрометцентру

Найтепліше 13 лютого буде Півдні України, там прогнозують температуру у межах +3...+6. Тепло буде й на Півночі, де подекуди повітря прогріватиметься до +4. Щодо Заходу, то він попри сніг намагатиметься наздогнати попередні регіони. Там прогнозують максимальні покажчики на рівні +5. 

І лише на Сході 13 лютого українці можуть побачити на своїх термометрах мінуси. Вдень там температура може опускатися до -3.

Погода у містах України 13 лютого

  • Київ – +1...+3
  • Ужгород – +2...+4
  • Львів – +3...+5
  • Івано-Франківськ – +3...+5
  • Тернопіль – +3...+5
  • Чернівці – +2...+4
  • Хмельницький – +1...+3
  • Луцьк – +2...+4
  • Рівне – +2...+4
  • Житомир – +2...+4
  • Вінниця – +2...+4
  • Одеса – +4...+6
  • Миколаїв – +3...+5
  • Херсон – +3...+5
  • Сімферополь – +2...+4
  • Кропивницький – +2...+4
  • Черкаси – +1...+3
  • Чернігів – +2...+4
  • Суми – +2...+4
  • Полтава – +2...+4
  • Дніпро – -1...+1
  • Запоріжжя – 0...+2
  • Донецьк – -2...0
  • Луганськ – -3...-1
  • Харків – -3...-1


Погода в Україні 13 лютого / Дані Укргідрометцентр

Автор: Юлія Якубова