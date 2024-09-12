Дощі накриють значну частину України: прогноз погоди на 13 вересня

В цілому синоптики обіцяють, що у п'ятницю, 13 вересня, погода буде хмарною з проясненнями. Найспекотніше буде на сході України.

Дощі накриють майже всю країну, тому варто взяти із собою парасольку. Також подекуди очікуються грози.

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Якою буде погода в Україні 13 вересня

На заході України прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями невеликий дощ. Водночас на Закарпатті можливий помірний дощ.

Вночі та зранку жителів західних областей може очікувати осінній туман. Температура вночі буде коливатися від 10 до 15 градусів, вдень повітря прогріється до 21 – 26 градусів, у Карпатах трохи прохолодніше: вночі 6 – 11 градусів, вдень 15 – 20 градусів.

На решті території країни можливі короткочасні дощі з грозами. Також очікується тепла погода: вночі комфортні 14 – 19 градусів, вдень 23 – 28 градусів, а на сході навіть до 30 градусів.

Вітер буде південно-східний, а його швидкість коливатиметься від 5 до 10 метрів на секунду. Вдень у північно-східній частині України можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.

Якою буде погода на Київщині

На Київщині 13 вересня очікується мінлива хмарність із короткочасними дощами та можливими грозами. Погода буде змінюватися протягом дня, тож парасолька стане у пригоді.

Вітер південно-східний з поривами 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі триматиметься на рівні 14 - 19 градусів, вдень підніметься до 23 – 28 градусів.

У Києві нічна температура сягатиме 16 – 18 градусів, а вдень варто очікувати близько 25 градусів.

Яка буде температура по областях

Київ +24...+26

Ужгород +23...+25

Львів +22...+24

Івано-Франківськ +22...+24

Тернопіль +22...+24

Чернівці +24...+26

Хмельницький +23...+25

Луцьк +22..+24

Рівне +22...+24

Житомир +22...+24

Вінниця +24...+26

Одеса +23...+25

Миколаїв +25...+27

Херсон +25...+27

Сімферополь +25...+27

Кропивницький +25...+27

Черкаси +24...+26

Чернігів +25...+27

Суми +24...+26

Полтава +25...+27

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +25...+27

Донецьк +26...+28

Луганськ +27..+29

Харків +26...+28

Погода в Україні на 13 вересня / Інфографіка Укргідрометцентру