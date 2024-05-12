Незначне похолодання, у частині регіонів невеликі дощі: погода в Україні на 13 травня

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 13 травня, обіцяє принести незначні похолодання по всій території нашої держави. Водночас у частині регіонів пройдуть незначні дощі.

Крім того, синоптики прогнозують заморозки на поверхнях ґрунту у частині областей. Також у більшості регіонів оголошено про пожежну небезпеку.

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Якою буде погода в Україні 13 травня

В Україні 13 травня у більшості областей очікується мінлива погода та опади у вигляді короткочасних дощів. Значних поривів вітру цього дня не очікують, а його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

На Заході України цього дня не очікують опадів, водночас у Хмельницькій області місцями може пройти невеликий дощ. Температура у регіоні становитиме від +14 до +18 градусів, найтепліше буде на Закарпатті.

У північних областях прогнозують також нетривалі дощі, які впродовж дня може замінити сонячна погода. Температура тут буде дещо прохолодною і коливатиметься від +10 до +13 градусів.

У центральних областях також прогнозують місцями короткочасні дощі. Стовпчики термометрів можуть піднятися тут від +12 до +16 градусів.

Схожою буде погода на Півдні й Сході України. У більшості областей можуть пройти невеликі дощі, сухо буде лише у Харківській області. Температура залежно від регіону становитиме від +12 до +19 градусів, найтепліше буде в Криму.

Водночас синоптики попереджають, що вночі 13 травня в західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0 до +5 градусів. Там оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

I рівень – Погодні умови потенційно небезпечні – для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.



У низці областей України попереджають про заморозки ґрунту / Карта Укргідрометцентру

У більшості областей буде пожежна небезпека

В Укргідрометцентрі також попередили, що 13 травня у всіх областях України, крім Закарпатської, Чернівецької, Волинської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.

Надзвичайна пожежна небезпекапогодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).



У більшості областей України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +11...+13

Ужгород – +16...+18

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14..+16

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +15...+17

Рівне – +14...+16

Житомир – +11...+13

Вінниця – +14...+16

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +10...+12

Суми – +10...+12

Полтава – +11...+13

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +12...+14

Харків – +12...+14



Прогноз погоди в Україні 13 травня / Карта Укргідрометцентру