Похолодання й короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на 15 квітня

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 15 квітня, обіцяє принести похолодання на більшість території нашої держави. Також у низці регіонів будуть опади у вигляді короткочасних дощів.

Тому під час виходу на вулицю краще взяти з собою парасольки чи дощовики. Водночас цього дня майже по всій території України оголошена пожежна небезпека.

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Якою буде погода в Україні 15 квітня

По всій Україні 14 квітня прогнозують хмарність з проясненнями та опади у вигляді нетривалих дощів. Цього дня також будуть незначні пориви вітру, а його швидкість сягатиме від 7 до 12 метрів на секунду.

На всьому Заході України цього дня очікують короткочасні дощі, які впродовж дня може замінити сонячна погода. Температура у регіоні коливатиметься від +13 до +21 градуса. Найхолодніше буде на Волині, а найтепліше – на Закарпатті.

Схожою буде погода у північних і центральних областях. Там також прогнозують незначні опади, а температура може коливатися від +14 до +20 градусів залежно від регіону.

Водночас на Півдні України синоптики не прогнозують жодних опадів упродовж дня. У регіоні впродовж дня зберігатиметься мінлива хмарність. Крім того, у південних областях буде тепло, а стовпчики термометра подекуди можуть піднятися до +26 градусів.

Тим часом східні області можуть накрити короткочасні невеликі опади. Температура у регіоні коливатиметься від +17 до +21 градуса.

Метеорологи попереджають про пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі також попередили, що 15 квітня у всіх областях України, окрім Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Волині, Закарпатті та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.



У низці областей України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +14...+16

Ужгород – +19...+21

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +14..+16

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +14...+16

Рівне – +13...+15

Житомир – +14...+16

Вінниця – +17...+19

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +14...+16

Суми – +14...+16

Полтава – +17...+19

Дніпро – +18...+20

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +18...+20

Харків – +18...+20



Прогноз погоди в Україні 15 квітня / Карта Укргідрометцентру