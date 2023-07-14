Один регіон накриють дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 15 липня

14 липня 2023, 14:45

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у суботу, 15 липня, буде теплою, а подекуди навіть спекотною. Однак жителі кількох областей зможуть перепочити від високих температур завдяки опадам.

В суботу по всій Україні очікується мінлива хмарність. Вітер змінить свій напрямок. Він буде південно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

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Де очікувати опади 15 липня

На Сході будуть короткочасні літні дощі. Також у Харківській, Донецькій та Луганській областях можливі грози. На решті території України опади не очікуються через антициклональну повітряну масу, яка поширюється з південної частини Заходу.

Стовпчики термометрів майже по всій Україні у середньому показуватимуть +23…+28. Однак на Закарпатті буде спекотно. Там денна температура може піднятися до +30. На Півдні теж очікується спека. У південних областях буде до +31.

Температура в обласних центрах України

  • Київ – +25...+27
  • Ужгород – +29...+31
  • Львів – +26...+28
  • Івано-Франківськ – +26...+28
  • Тернопіль – +26...+28
  • Чернівці – +26...+28
  • Хмельницький – +25...+27
  • Луцьк – +26...+28
  • Рівне – +25...+27
  • Житомир – +25...+27
  • Вінниця – +26...+28
  • Одеса – +28...+30
  • Миколаїв – +28...+30
  • Херсон – +29...+31
  • Сімферополь – +29...+31
  • Кропивницький – +27...+29
  • Черкаси – +26...+28
  • Чернігів – +25...+27
  • Суми – +24...+26
  • Полтава – +25...+27
  • Дніпро – +25...+27
  • Запоріжжя – +27...+29
  • Донецьк – +24...+26
  • Луганськ – +22...+24
  • Харків – +24...+26


Прогноз погоди на 15 липня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Петро Залива