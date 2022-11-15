Сухий, але сонячний листопад: прогноз погоди на 15 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Хоч уже середина листопада, однак синоптики обіцяють, що погода не буде катастрофічно холодною. У деяких регіонах навіть визиратиме сонце найближчим часом.
Сьогодні, 15 листопада, не слід очікувати опадів. Звісно, у деяких областях буде хмарно, але, скажімо, на Київщині можна ще буде насолодитися сонячним теплом.
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Хмарно з проясненнями, але без дощу
Як зазначає Укргідрометцентр, у на Півночі, у Центрі та Півдні України вночі та вранці місцями буде туман. Вітер переважно дутиме з південного заходу зі швидкістю, 5 – 10 метрів на секунду та відчутний буде холод. На Заході буде хмарно, але з проясненнями.
Зі слів синоптикині Наталі Діденко зрозуміло, що найбільше 15 листопада пощастить жителям Києва. Їх очікує дуже комфортна погода – без опадів, зі сонцем вдень та температурою до + 7 градусів.
Короткий підсумок: завтра – сухо та холодно, із післязавтра, з середи – дощ, мокрий сніг та ще холодніше,
– написала Діденко.
Прогноз погоди у містах України 15 листопада
Ужгород – +1...+11
Львів – +1...+12
Івано-Франківськ – +1...+9
Тернопіль – +1...+8
Чернівці – +1...+9
Хмельницький – +2...+8
Луцьк – +1...+8
Рівне – +2...+8
Житомир – +1...+6
Вінниця – +1...+8
Одеса – +3...+10
Миколаїв – +0...+8
Херсон – +1...+8
Сімферополь – +2...+11
Кропивницький – +1...+5
Черкаси – +1...+7
Чернігів – +0...+6
Суми – +0...+5
Полтава – +0...+5
Дніпро – -1...+5
Запоріжжя – -1...+6
Донецьк – -6...+3
Луганськ – -6...+2
Харків – -6...+3
Київ – +1...+7