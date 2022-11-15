Сухий, але сонячний листопад: прогноз погоди на 15 листопада

Хоч уже середина листопада, однак синоптики обіцяють, що погода не буде катастрофічно холодною. У деяких регіонах навіть визиратиме сонце найближчим часом.

Сьогодні, 15 листопада, не слід очікувати опадів. Звісно, у деяких областях буде хмарно, але, скажімо, на Київщині можна ще буде насолодитися сонячним теплом.

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Хмарно з проясненнями, але без дощу

Як зазначає Укргідрометцентр, у на Півночі, у Центрі та Півдні України вночі та вранці місцями буде туман. Вітер переважно дутиме з південного заходу зі швидкістю, 5 – 10 метрів на секунду та відчутний буде холод. На Заході буде хмарно, але з проясненнями.

Зі слів синоптикині Наталі Діденко зрозуміло, що найбільше 15 листопада пощастить жителям Києва. Їх очікує дуже комфортна погода – без опадів, зі сонцем вдень та температурою до + 7 градусів.

Короткий підсумок: завтра – сухо та холодно, із післязавтра, з середи – дощ, мокрий сніг та ще холодніше,

– написала Діденко.

Прогноз погоди у містах України 15 листопада

Ужгород – +1...+11

Львів – +1...+12

Івано-Франківськ – +1...+9

Тернопіль – +1...+8

Чернівці – +1...+9

Хмельницький – +2...+8

Луцьк – +1...+8

Рівне – +2...+8

Житомир – +1...+6

Вінниця – +1...+8

Одеса – +3...+10

Миколаїв – +0...+8

Херсон – +1...+8

Сімферополь – +2...+11

Кропивницький – +1...+5

Черкаси – +1...+7

Чернігів – +0...+6

Суми – +0...+5

Полтава – +0...+5

Дніпро – -1...+5

Запоріжжя – -1...+6

Донецьк – -6...+3

Луганськ – -6...+2

Харків – -6...+3

Київ – +1...+7



Прогноз погоди на вівторок, 15 листопада / Укргідрометцентр