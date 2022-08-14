Буде спекотно, але з грозами: прогноз погоди в Україні на 15 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в понеділок, 15 серпня, буде чи не найспекотнішою в Європі. Однак не у всіх областях, адже частину регіонів накриють грози.
Найбільш спекотно буде на Сході. Наприклад, на Харківщині та Донеччині температура повітря становитиме +33...+35.
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Погода в регіонах
Така ж ситуація на Півдні. Зокрема, в Херсонській та Запорізькій областях – +32...+35. В Одесі та Миколаєві стовпчики термометра теж дотягуватимуть до +30.
У західних областях прогнозують прохолодніший день. У Львові, Івано-Франківську, Тернополі – +24...+26 градусів.
У Києві переважатиме суха спекотна погода з максимальною температурою повітря +30...+33.
Багато областей накриють грози
Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що дощі та грози витягнуться від західної частини України до південної, захоплюючи й центральні області. При грозах можливі локально зливи, град та шквальний вітер.
Завтра вже середина серпня. Зріле літо – солідна температура повітря,
– зауважила Діденко.
Погода в містах України 15 серпня від Укргідрометцентру
Ужгород – +29...+31
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +24...+26
Рівне – +25...+27
Житомир – +27...+29
Вінниця – +26...+28
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +29...+31
Дніпро – +32...+34
Запоріжжя – +33...+35
Донецьк – +33...+35
Луганськ – +34...+36
Харків – +33...+35
Київ – +26...+28
Погода в Україні 15 серпня / Карта Укргідрометцентру