Мокрий сніг і шквальний вітер: Карпати накриє негода 15 травня
- 15 травня у Карпатах очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також пориви вітру до 17 – 22 м/с.
- Негода також зачепить Київ та область, де пориви вітру сягатимуть 15 – 18 м/с, оголошено І рівень небезпеки.
У четвер, 15 травня, в Карпатах очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
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Якою буде погода в Карпатах 15 травня
У четвер, 15 травня, в Карпатах очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. За даними Укргідрометцентру, пориви вітру в горах сягатимуть 17 – 22 метрів на секунду.
Будьте обережні на відкритих територіях та враховуйте погодні умови під час планування поїздок і робочих завдань,
– зазначають в ДСНС.
Негода також зачепить і інші регіони України. Зокрема у Києві та області пориви вітру сягатимуть швидкості 15 – 18 метрів на секунду. Через складні погодні умови оголошено І рівень небезпеки.
До слова, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснила, що холодна погода в Україні пов'язана з надходженням холодної повітряної маси з північних широт. Водночас, за її словами, наразі рано говорити про про якісь сильні аномалії.