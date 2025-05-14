Мокрий сніг і шквальний вітер: Карпати накриє негода 15 травня

У четвер, 15 травня, в Карпатах очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Якою буде погода в Карпатах 15 травня

У четвер, 15 травня, в Карпатах очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. За даними Укргідрометцентру, пориви вітру в горах сягатимуть 17 – 22 метрів на секунду.

Будьте обережні на відкритих територіях та враховуйте погодні умови під час планування поїздок і робочих завдань,

– зазначають в ДСНС.

Негода також зачепить і інші регіони України. Зокрема у Києві та області пориви вітру сягатимуть швидкості 15 – 18 метрів на секунду. Через складні погодні умови оголошено І рівень небезпеки.

До слова, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснила, що холодна погода в Україні пов'язана з надходженням холодної повітряної маси з північних широт. Водночас, за її словами, наразі рано говорити про про якісь сильні аномалії.