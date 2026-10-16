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24 Канал Новини України У Карпатах очікується мокрий сніг: прогноз погоди до кінця тижня
16 жовтня, 08:00
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У Карпатах очікується мокрий сніг: прогноз погоди до кінця тижня

Дарія Черниш

До кінця поточного тижня більшість областей України накриють дощі. На Правобережжі відчутно похолодає, тоді як на Сході та південному Сході країни стовпчики термометрів перевалять за +20 градусів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Дощитиме майже всюди

За прогнозом синоптиків, упродовж 16 – 18 жовтня в більшості регіонів України пройдуть помірні, місцями значні дощі. Водночас у Карпатах у п'ятницю подекуди він можливий з мокрим снігом.

При цьому у нічні години температура повітря становитиме +7…+14 градусів, а удень стовпчики термометрів піднімуться до +13…+18 градусів. Водночас тепліше буде у східних і південно-східних областях: вдень потепліє до +21 градуса.

Наприкінці робочого тижня на Правобережжі стане прохолодніше. Синоптики зазначили, що уночі там температура повітря знизиться до +3…+9 градусів, а вдень становитиме +8…+14 градусів.

У Карпатах уночі очікується похолодання до 0 градусів, а удень повітря прогріється лише до +1…+6 градусів.

Нагадаємо, дощову погоду в Україну приніс циклон із Чорного моря. Синоптики прогнозували, що найпрохолодніше буде на Заході. Однак у другій половині тижня заморозки відступатимуть.

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