У Карпатах очікується мокрий сніг: прогноз погоди до кінця тижня

До кінця поточного тижня більшість областей України накриють дощі. На Правобережжі відчутно похолодає, тоді як на Сході та південному Сході країни стовпчики термометрів перевалять за +20 градусів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Дощитиме майже всюди

За прогнозом синоптиків, упродовж 16 – 18 жовтня в більшості регіонів України пройдуть помірні, місцями значні дощі. Водночас у Карпатах у п'ятницю подекуди він можливий з мокрим снігом.

При цьому у нічні години температура повітря становитиме +7…+14 градусів, а удень стовпчики термометрів піднімуться до +13…+18 градусів. Водночас тепліше буде у східних і південно-східних областях: вдень потепліє до +21 градуса.

Наприкінці робочого тижня на Правобережжі стане прохолодніше. Синоптики зазначили, що уночі там температура повітря знизиться до +3…+9 градусів, а вдень становитиме +8…+14 градусів.

У Карпатах уночі очікується похолодання до 0 градусів, а удень повітря прогріється лише до +1…+6 градусів.

Нагадаємо, дощову погоду в Україну приніс циклон із Чорного моря. Синоптики прогнозували, що найпрохолодніше буде на Заході. Однак у другій половині тижня заморозки відступатимуть.