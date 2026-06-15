Мінлива хмарність, дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 16 червня
Погода у вівторок, 16 червня, буде хмарною. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, а в низці областей очікуються потужні зливи.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Якою буде погода 16 червня?
В Україні 16 червня переважатиме хмарна погода. Вночі у південних та центральних областях, вдень в Україні місцями прогнозують короткочасні дощі та сильні грози.
Вітер буде західний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, на півдні до 18. Вдень очікується 17 – 22 градуси, а на Закарпатті, півдні та сході країни – до 26.
Яка буде температура в обласних центрах?
- Київ +18...+20;
- Ужгород +21...+23;
- Львів +18...+20;
- Івано-Франківськ +19...+21;
- Тернопіль +18...+20;
- Чернівці +20...+22;
- Хмельницький +18...+20;
- Луцьк +17...+19;
- Рівне +17…+19;
- Житомир +17...+19;
- Вінниця +17...+19;
- Одеса +21...+23;
- Миколаїв +23...+25;
- Херсон +22...+24;
- Сімферополь +22...+24;
- Кропивницький +22...+24;
- Черкаси +20...+22;
- Чернігів +18...+20;
- Суми +19...+21;
- Полтава +21...+23;
- Дніпро +20...+22;
- Запоріжжя +21...+23;
- Донецьк +22...+24;
- Луганськ +22...+24;
- Харків +20...+22.
Погода в Україні 16 червня / Карта Укргідрометцентру
Що ще відомо про погоду в Україні?
Найближчим тижнем погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти та циклони з Центральної Європи. Через це в більшості областей очікуються дощі різної інтенсивності, місцями з грозами, градом і шквалистим вітром.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+16 градусів, у західних областях буде +7…+12 градусів, удень очікується +17…+22 градусів, у південній частині стовпчики термометрів показуватимуть +22…+27 градусів.
Упродовж 14 – 16 червня в Україні переважатиме нестійка погода. Вночі опадів буде небагато, однак удень у низці регіонів прогнозують короткочасні дощі та грози.