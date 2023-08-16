Неймовірна спека, подекуди з дощами: погода в Україні 17 серпня

Погода в Україні у четвер, 17 серпня, буде спекотною та сухою. Попри це, у деяких областях усе є можливі опади у вигляді короткочасних дощів.

Крім того, жителів Півночі та Заходу нашої держави синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вона зберігатиметься впродовж усього дня.

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Якою буде погода в Україні 17 серпня

Україну продовжить накривати спека, яка принесла в нашу державу відсутність значних опадів. Так, температура по всій країні коливатиметься від +26 до +33 градусів у залежності від регіону. Тому не рекомендуємо виходити на вулицю без сонцезахисних окулярів та головного убору.

Водночас на Захід все ж завітають невеликі опади. Так, у Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській областях, а також на Закарпатті та Волині пройдуть короткочасні дощі. Температура у регіоні становитиме від +27 до +31 одного разу. У Рівненській та Хмельницькій областях опади – не прогнозують.

На Півночі та у Центрі нашої держави також буде спекотно та сухо. Подекуди там можлива невелика хмарність. Температура у цих регіонах коливатиметься від +29 до +31 градусів. Швидкість вітру становитиме від 5 до 10 метрів на секунду.

Схожою буде погода на Півдні та Сході України. Температура буде становити від +27 до +33 градусів, опадів там також не прогнозують. Найспекотніше цього разу буде на Миколаївщині, а також в Криму, там повітря розігріється до +33 градусів. А найхолодніше буде в Донецькій області, де температура становитиме +27 градусів.

Синоптики попередили про пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі також попередили жителів північних та північно-західних областей, а також Криму про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Там пояснили, що сталося це через те, що поєднання високої температури повітря та бездощової погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж.

Надзвичайну пожежну небезпеку оголосили у таких областях України:

Київська;

Черкаська;

Житомирська;

Хмельницька;

Вінницька;

Тернопільська;

Рівненська;

Волинь;

Крим.



Пожежна небезпека в Україні 17 серпня / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +29...+31

Ужгород – +27...+29

Львів – +28...+30

Івано-Франківськ – +28...+30

Тернопіль – +28...+30

Чернівці – +29...+31

Хмельницький – +29…+31

Луцьк – +28...+30

Рівне – +29...+31

Житомир – +29...+31

Вінниця – +30...+32

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +29...+31

Суми – +27...+29

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +28...+30

Харків – +29...+31



Прогноз погоди на 17 серпня / Карта Укргідрометцентру