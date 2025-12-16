Синоптики попередили про суттєве погіршення погоди: які регіони зачепить негода
- 17 грудня вночі та вранці в деяких областях України очікується густий туман з жовтим рівнем небезпечності.
- Туман зачепить північ України, Черкаську, Полтавську, Харківську області та Київ, створюючи ризик для водіїв.
Вночі та вранці 17 грудня у деяких областях України очікується густий туман. Синоптики попереджають про I рівень небезпечності – жовтий.
У яких областях чекати негоди інформує 24 Канал із посиланням на ДСНС України.
Дивіться також Чи зміниться температура в Україні невдовзі
Де ввели жовтий рівень небезпечності?
За даними Укргідрометцентру, у ніч та зранку 17 грудня в Україні очікується сильний туман, який знизить видимість до 200 – 500 метрів. Синоптики класифікували ці погодні умови як I рівень небезпечності – жовтий.
На півночі України, а також у Черкаській, Полтавській, Харківській області та в Києві очікується густий туман. Синоптики попереджають, що така погода може створити для водіїв додаткову небезпеку та підвищити ризик дорожньо-транспортних пригод.
Водіям радять обирати безпечну швидкість, дотримуватись дистанції, користуватись протитуманними фарами та максимально концентруватись на дорозі.
Яку погоду очікувати в інших областях 17 грудня?
Синоптики прогнозують від 6 до 12 градусів тепла для Закарпаття, Прикарпаття та крайнього півдня.
На Лівобережжі України, згідно з оприлюдненою інформацією, очікується від 0 до 5 градусів тепла.
В Одесі, Миколаєві та Сімферополі вдень 17 грудня температура може сягати до 10 – 11 градусів тепла. Водночас у центральних областях України найвища температура протягом дня буде коливатись від 4 до 6 градусів тепла.
У південних областях очікується здебільшого сонячна погода.