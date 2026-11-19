В Україні найближчими днями очікується нестабільна погода зі значними опадами та шквалами. Пориви вітру у більшості регіонів сягатимуть 15 – 22 метрів за секунду, а температура місцями підвищиться до +16 градусів.

Таку погоду прогнозує Укргідрометцентр.

Негода зі шквалами охопить більшість областей

За прогнозом синоптиків, з 19 по 21 листопада дощі очікуються як невеликі, так і помірні. Проте вже вдень у четвер на сході та південному сході країни вони будуть значними.

Надалі 20 листопада місцями значні дощі пройдуть вже у більшості регіонів. Цього ж дня синоптики попереджають про посилення вітру, пориви якого сягнуть 15 – 22 метрів за секунду та оминуть лише північні області.

Попри вологу та вітряну погоду, в країні збережеться плюсова температура. Уночі показники термометрів коливатимуться в межах +2...+8 градусів, а вдень очікується від +6 до +13 градусів.

Найтеплішу погоду в цей період відчують південні області країни. У нічні години стовпчики термометрів там покажуть +7...+12 градусів, а у денний час повітря прогріється до +11...+16 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, цього тижня переважатиме дощова погода, але тепліша за кліматичну норму.