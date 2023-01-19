В Україні оголосили штормове попередження: в яких областях вируватиме негода

У четвер, 19 січня, у низці областей очікується погіршення погодних умов. Зокрема, сильний вітер та густий туман.

Укргідрометцентр застерігає, що 19 січня у північно-східних, більшості центральних та південних областей очікується потужний вітер. В Карпатському регіоні прогнозують значний дощ та мокрий сніг.

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Якою буде погода 19 січня

В Україні оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Синоптики наголосили, що через таку погоду можливі порушення руху транспорту.

19 січня в Україні очікується хмарна погода. На заході країни та в Житомирській області прогнозують помірний дощ, подекуди з мокрим снігом, в Карпатському регіоні – значні опади.

Швидкість вітру очікується у межах 7-12 метрів на секунду, у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви 15-20 метрів на секунду.

Найхолодніше буде на Заході та Сході, у цих регіонах очікується 3-8 градусів тепла, на півдні країни буде найспекотніше, повітря прогріється до 12-17 градусів тепла. На решті території 6-11 градусів тепла.



Штормове попередження в Україні / Фото Укргідрометцентр

Негода у Карпатах та густий туман в Києві

Наразі у Карпатах спостерігається різке ускладнення погодних умов. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 20 метрів. Вітер південний, південно-західній 18-20 метрів на секунду, хуртовина, температура повітря -4°С,

– йдеться у повідомленні.



Ускладнення погодних умов в Карпатах / Фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

19 січня столицю огорнув густий туман. У КМДА закликають водіїв та пішоходів бути уважними на дорозі. "У першій половині дня у Києві утримається туман, видимість 200 – 500 метрів", – зазначила міська влада.