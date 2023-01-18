Штормовий вітер та дощі: якою буде погода в Україні 19 січня
Джерело:Укргідрометцентр
У деяких областях вітер ще більше посилиться. На вулиці буде хмарно, подекуди йтиме дощ та мокрий сніг.
Через сильні вітри та опади у багатьох регіонах попередили про I рівень небезпеки. Такі погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
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Якою буде погода в Україні у четвер
У західних та Житомирській областях помірний дощ, подекуди з мокрим снігом, в Карпатському регіоні прогнозують значні опади.
Натомість у східних та Сумській областях вночі буде невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.
Проте вітер сильний, південний, в західних областях з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, а у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви сягатимуть аж 15 – 20 метрів за секунду.Зверніть увагу! 19 січня у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду, а в Карпатському регіоні значний дощ та мокрий сніг, можливий зсув ґрунтів та підйом води. Оголошено I рівень небезпеки.
Прогноз погоди в обласних центрах
- Київ – +8...+10
- Ужгород – +6...+8
- Львів – +5...+7
- Івано-Франківськ – +6...+8
- Тернопіль – +6...+8
- Чернівці – +7...+9
- Хмельницький – +7...+9
- Луцьк – +3...+5
- Рівне – +4...+6
- Житомир – +6...+8
- Вінниця – +9...+11
- Одеса – +14...+16
- Миколаїв – +12...+14
- Херсон – +15...+17
- Сімферополь – +16...+18
- Кропивницький – +10...+12
- Черкаси – +9...+11
- Чернігів – +7...+9
- Суми – +7...+9
- Полтава – +9...+11
- Дніпро – +10...+12
- Запоріжжя – +12...+14
- Донецьк – +7...+9
- Луганськ – +5...+7
- Харків – +7...+9