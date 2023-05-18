Дощі з грозами на Півдні і суха погода на Півночі: прогноз погоди в Україні на 19 травня

У п'ятницю, 19 травня, короткочасні дощі накриють не лише Захід України, а й деякі області на Півдні. Разом з ними подекуди варто очікувати на грози.

Наприклад, на Півдні України вони гримітимуть в Одеській та Херсонській областях. Натомість на решті території держави опади не передбачаються.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то у багатьох регіонах вона 19 травня опуститься на пару градусів у порівнянні з попереднім днем. Проте це аж ніяк не вплинуло на попередження щодо надзвичайної пожежної небезпеки, яка омине лише деякі західні області та тимчасово окупований Крим.



Де переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки / Карта Укргідрометцентру

На Заході України в останній будній день тижня температура повітря коливатиметься в межах від +18 до аж +24. При цьому найтепліше буде у Закарпатській та Чернівецькій областях, де стовпчики термометрів протягом дня не опускатимуться нижче +22.

Щодо Півночі держави, то там українці матимуть змогу насолоджуватися не лише пізнім весняним сонечком, а й температурою +23…+26. На Сході погода буде подібною, лише день 19 травня подекуди стартуватиме від позначки +22.

На Півдні ж температура у п'ятницю буде найвищою, однак несуттєво. Там стовпчики термометрів коливатимуться між позначками +24…+27. При цьому варто зауважити, що в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в Криму місцями можливий короткочасний невеликий дощ.

Погода у містах України

Київ – +22...+24

Ужгород – +22...+24

Львів – +20…22

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +19...+21

Рівне – +21...+23

Житомир – +23...+25

Вінниця – +23...+25

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +23...+25

Суми – +23...+25

Полтава – +24...+26

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +22...+24



Погода в Україні 19 травня / Карта Укргідрометцентру