Дощі з грозами на Півдні і суха погода на Півночі: прогноз погоди в Україні на 19 травня
Джерело:Укргідрометцентр
У п'ятницю, 19 травня, короткочасні дощі накриють не лише Захід України, а й деякі області на Півдні. Разом з ними подекуди варто очікувати на грози.
Наприклад, на Півдні України вони гримітимуть в Одеській та Херсонській областях. Натомість на решті території держави опади не передбачаються.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря, то у багатьох регіонах вона 19 травня опуститься на пару градусів у порівнянні з попереднім днем. Проте це аж ніяк не вплинуло на попередження щодо надзвичайної пожежної небезпеки, яка омине лише деякі західні області та тимчасово окупований Крим.
Де переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки / Карта Укргідрометцентру
На Заході України в останній будній день тижня температура повітря коливатиметься в межах від +18 до аж +24. При цьому найтепліше буде у Закарпатській та Чернівецькій областях, де стовпчики термометрів протягом дня не опускатимуться нижче +22.
Щодо Півночі держави, то там українці матимуть змогу насолоджуватися не лише пізнім весняним сонечком, а й температурою +23…+26. На Сході погода буде подібною, лише день 19 травня подекуди стартуватиме від позначки +22.
На Півдні ж температура у п'ятницю буде найвищою, однак несуттєво. Там стовпчики термометрів коливатимуться між позначками +24…+27. При цьому варто зауважити, що в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в Криму місцями можливий короткочасний невеликий дощ.
Погода у містах України
Київ – +22...+24
Ужгород – +22...+24
Львів – +20…22
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +19...+21
Рівне – +21...+23
Житомир – +23...+25
Вінниця – +23...+25
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +23...+25
Суми – +23...+25
Полтава – +24...+26
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +24...+26
Харків – +22...+24