Шквальний вітер та зливи: якою буде погода в Україні 2 червня

Погода в Україні 2 червня буде дощовою та хмарною. Місцями очікується шквальний вітер.

2 червня на Київщині дощ очікується лише у другій половині дня. На більшості території України прогнозують вітер південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

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Погода в Україні 2 червня

На території України очікується мінлива хмарність. У Криму та Приазов'ї місцями буде невеликий дощ, вдень у західних, північних та Вінницькій областях прогнозують короткочасні дощі, місцями грози.

На решті території буде без опадів.

Вітер очікується південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду, вдень у західних областях місцями шквали сягнуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 10 – 15 градусів тепла, на узбережжі морів до 18 градусів. Вдень прогнозують 23 – 28 градусів, на крайньому заході країни 19 – 24 градуси.

У Києві та області також очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у другій половині дня буде короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме 10 – 15 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів. У самій столиці вночі буде 13 – 15 градусів, вдень 26 – 28 градусів.

Якою буде погода вдень в обласних центрах

Київ – +25...+27

Ужгород – +24...+26

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +23..+25

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +26...+28

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +24...+26

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +22...+24

Харків – +24...+26



Погода в Україні 2 червня / Укргідрометцентр