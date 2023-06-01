Шквальний вітер та зливи: якою буде погода в Україні 2 червня

1 червня 2023, 14:36
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні 2 червня буде дощовою та хмарною. Місцями очікується шквальний вітер.

2 червня на Київщині дощ очікується лише у другій половині дня. На більшості території України прогнозують вітер південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

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Погода в Україні 2 червня

На території України очікується мінлива хмарність. У Криму та Приазов'ї місцями буде невеликий дощ, вдень у західних, північних та Вінницькій областях прогнозують короткочасні дощі, місцями грози.

На решті території буде без опадів.

Вітер очікується південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду, вдень у західних областях місцями шквали сягнуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 10 – 15 градусів тепла, на узбережжі морів до 18 градусів. Вдень прогнозують 23 – 28 градусів, на крайньому заході країни 19 – 24 градуси.

У Києві та області також очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у другій половині дня буде короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме 10 – 15 градусів тепла, вдень 23 – 28 градусів. У самій столиці вночі буде 13 – 15 градусів, вдень 26 – 28 градусів.

Якою буде погода вдень в обласних центрах

  • Київ – +25...+27
  • Ужгород – +24...+26
  • Львів – +22...+24
  • Івано-Франківськ – +22...+24
  • Тернопіль – +22...+24
  • Чернівці – +22...+24
  • Хмельницький – +23...+25
  • Луцьк – +23...+25
  • Рівне – +23...+25
  • Житомир – +25...+27
  • Вінниця – +25...+27
  • Одеса – +23..+25
  • Миколаїв – +25...+27
  • Херсон – +25...+27
  • Сімферополь – +24...+26
  • Кропивницький – +26...+28
  • Чернігів – +25...+27
  • Суми – +25...+27
  • Полтава – +24...+26
  • Дніпро – +24...+26
  • Запоріжжя – +25...+27
  • Донецьк – +23...+25
  • Луганськ – +22...+24
  • Харків – +24...+26


Погода в Україні 2 червня / Укргідрометцентр

Автор: Софія Ковнір